Coronavirus, ripresa Serie A. Spadafora: “Presidenti pensino alla prossima stagione” – LIVE

Il calcio non ha ancora alzato bandiera bianca. La fase 2 del pallone è stata posticipata al 18 maggio, ma le certezze che si possa effettivamente tornare in campo ancora non ci sono. La Figc spinge per riprendere le attività, mentre dall’altra parte il governo predica cautela. La Roma è tra le società italiane più convinte a ricominciare e si era già preparata per rimettere in moto Trigoria dal 4. In Spagna le squadre hanno l’autorizzazione ha ricominciare con allenamenti singoli da lunedì, mentre il campionato francese è stato definitivamente interrotto. L’Uefa aspetta un rapporto di ogni singola lega entro il 25 maggio.

Spadafora: “Possibilità di ripresa sempre più stretta”

“I presidenti di Serie A dovrebbero cominciare a pensare a come far ripartire la prossima stagione”. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora versa un altro secchio di acqua gelata sul calcio italiano. In un intervento a La 7 ha definito “sempre più stretta” la possibilità che si riprenda con questa stagione. “E’ ora di cominciare a pensare a un piano B” ha aggiunto il ministro che ha poi puntato il dito verso il protocollo di sicurezza presentato dalla Figc e ritenuto “non attuabile dal comitato tecnico-scientifico, che entro questa settimana darà un esisto definitivo sulla possibilità di riprendere gli allenamenti”. [LEGGI LA NOTIZIA]

Tommasi: “Incomprensibile lo spostamento degli allenamenti al 18 maggio”

Il presidente dell’Aic Damiano Tommasi commenta negativamente la decisione del governo di negare il via libera per gli allenamenti nei centri sportivi. “Non le troviamo un senso – le sue parole a La Gazzetta dello Sport -. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati. Per il calciatore il ritorno alla giusta forma atletica dopo questo stop obbligato è un passaggio necessario e utile anche ad evitare infortuni e per essere pronti per iniziare il 18 maggio gli allenamenti di gruppo”. [LEGGI LA NOTIZIA]

Continua lo scontro tra governo e Lega

Il ministro dello sport Spadafora lascia al calcio uno “spiraglio”. Tensione alle stelle tra governo e Lega. I club chiedono di parlare direttamente con il premier Conte, ma preoccupa il prossimo Dpcm che potrebbe far slittare ancora la ripresa degli allenamenti. Il numero uno della Figc Gravina intanto non molla e se la Francia ha dichiarato la fine di Ligue 1 e Ligue 2, Spagna, Inghilterra e Germania vanno verso un’altra direzione. Preoccupa anche la questione dei diritti tv: le società temono che le piattaforme non verseranno l’ultima tranche di pagamenti. [LEGGI LA NOTIZIA]