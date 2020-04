Serie A, decisione Figc se il campionato non riparte: prossima stagione a 20 squadre

La pandemia ha sconvolto i piani del calcio, non le sue formule. La Figc ha cominciato infatti a valutare il modus operandi nel caso in cui la competizione non dovesse ripartire. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’ipotesi in cui la Serie A venisse interrotta per l’impossibilità di continuare il torneo, verrà applicato lo schema regolare di fine stagione, seguendo il modello francese della Ligue 1: situazione cristallizzata che terrà conto della classifica “provvisoria” e tutto invariato per quanto riguarda i discorsi retrocessioni e promozioni, consentendo al campionato italiano di iniziare la prossima stagione con il normale numero di 20 squadre.