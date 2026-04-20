Blitz di Massara all'estero per le cessioni. El Shaarawy può restare Redazione Redazione 6 maggio - 07:49 6 maggio

Panta rei, tutto scorre. Dopo la Fiorentina Gasperini ha difeso la squadra: "Mi dà fastidio che alcuni pensino che questo sia un gruppo da 5°-6° posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei…