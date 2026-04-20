Lamberto Giannini: "Derby di sera per evitare disagi. C'è il rischio scontri"
Le parole del prefetto di Roma: "Il ricorso al Tar è una strada percorribile, vedremo cosa accadrà. Preferirei che non ci fosse alcuna forma di polemica"
Le parole del prefetto di Roma: "Il ricorso al Tar è una strada percorribile, vedremo cosa accadrà. Preferirei che non ci fosse alcuna forma di polemica"
L’intenzione del procuratore è di aspettare lo sbarco di Ryan per parlare del possibile rinnovo. L’apertura da parte dell'argentino c'è, sarà la proprietà a decidere
È il giorno della decisione. E si allontana sempre di più l'ipotesi che Roma-Lazio del 17 maggio prossimo si giochi alle 12.30 allo stadio Olimpico, con la conclusione della partita a meno di tre ore…
Ora o mai più. Non ci sarà molto tempo da aspettare per capire se Paulo Dybala la prossima stagione sara ancora un giocatore della Roma. O se, invece, come il giocatore ha paventato domenica, il…
Il ribaltone del Tardini, iniziato a metà recupero (93” 14”), ha le firme di Dybala e Malen, protagonisti per più di cento minuti del match infinito contro il Parma. Paulo e Don lasciano il campo…
Non basterebbe un report sulla Roma. Ne servirebbero tanti, pure la r minuscola, per capire il fermento che c'è dentro Trigoria per salire al potere del club. Lì dove oggi c'è un solo uomo al comando,…
Tre top player. Che oggi mancano nel 3-4-2-1 di Gasperini. Non è un caso che Gian Piero - ha le idee chiarissime, lui si, sul futuro - abbia già indicato in quali zone del campo la Roma abbia la…
"Due binari" per la Roma. Li ha indicati Gasperini. Uno è quello che porta al traguardo in campionato, ancora tre stazioni prima dell'arrivo. L'altro va direttamente alla prossima stagione per…
Gasperini ha presentato il suo piano per la Roma che verrà. Diviso in due punti. Il primo, da definire subito: mantenere il gruppo esistente, procedendo con il rinnovo dei contratti in scadenza di…
Il derby del 17 maggio alle 12.30? Forse, ma anche no. Dopo l'ipotesi di un anticipo nella tarda mattinata per non giocare all'Olimpico quasi in contemporanea con la finale degli Internazionali di…
"Da dicembre in poi si parlava che Pisilli dovesse andare via. Per fortuna sono riuscito a trattenerlo": cosi ha parlato Gian Piero Gasperini dopo la partita con la Fiorentina, match nel quale il…
Panta rei, tutto scorre. Dopo la Fiorentina Gasperini ha difeso la squadra: "Mi dà fastidio che alcuni pensino che questo sia un gruppo da 5°-6° posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei…
La Roma è una stazione. E sì che Gian Piero Gasperini lo spiega bene: "Adesso ci sono due binari". Sul primo passa il treno del campionato: la sconfitta del Milan ma ancor di più la frenata della…
Ma quale rivoluzione, in un mese è già finito tutto, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Di quella voglia di cambiare, nei fatti, che la proprietà della Roma aveva comunicato al mondo…
È tempo di conti a Trigoria. Sotto la lente dì in ingrandimento di Morrow e Lombardo ecco la cifra totale delle annunciate plusvalenze da fare entro il 30 giugno. C'è cauto ottimismo. Da 80 milioni…
Gasperini, aspettando lo sbarco imminente di Ryan (da domani, ogni giorno è buono), prepara la sfida contro la Fiorentina, lunedì all'Olimpico. E al tempo stesso aggiorna l'agenda da sfogliare poi con…
Dybala è rientrato al Dall’Ara. Esattamente 9o giorni dopo la sua ultima presenza. Gian Piero gli ha regalato 14’ (e recupero) e proprio al posto di Malen. Passerella più che prestazione. Timido,…
L'avviso di garanzia recapitato a Gianluca Rocchi non deve costituire, secondo la Lega Serie A, l'alibi per tentare di commissariare la federazione. Come riporta il Corriere della Sera il ministro…
La corsa della Roma, ancora sesta dopo il successo del Como contro il Genoa a Marassi, è ormai al quinto posto. Ga-sperini contro Fabregas — nelle ultime quattro tappe del torneo — per avere la…
Il gruppo è compatto. E si vede in campo. Lotta e segue chi sta in panchina. Ma, il messaggio più intrigante proposto dal pomeriggio al Dall'Ara, è che nella circostanza anche sul mercato c'è quella…
"Noi guardiamo ancora avanti. Poi quando non potremmo farlo più ci accontenteremo di altre cose". Niente obiettivo minimo. Gasperini non nomina mai Ranieri in conferenza stampa e sposta invece il…
Il passato lascia sempre tracce. Quando Gasperini ha parlato del "poco feeling tecnico" con Massara, gli è tornato alla mente quanto avvenne con Sartori nella sua prima annata all’Atalanta. "Molto…
Ricky Massara è a Bologna con la squadra. Come ogni vigilia che si rispetti. Il direttore sportivo non si è dimesso, non si dimetterà dopo la partita e neppure più avanti. Non è una soluzione…
Trigoria, esterno giorno: più addetti ai lavori che tifosi. Una voce sussurra: "Ma questo è ancora il centro sportivo Fulvio Bernardini oppure da oggi è il centro sportivo Gian Piero Gasperini".
Adriano Panatta, ex stella del tennis e da sempre romanista dichiarato, ha commentato sulle pagine del Corriere della Sera, la rivoluzione che sta avvenendo da ieri sera in casa Roma e che vede…
Cinque scudetti in bacheca, l’unico allenatore a vincere il tricolore con tre squadre diverse. Ne ha di skills, Conte, e il mondo del pallone gliele riconosce tutte. Come sempre gli è accaduto in…
La Roma che verrà resta in stand by. Situazione inquietante che al momento nessuno, nella Capitale come negli States, è in grado di risolvere. Sono i Friedkin a dover indicare la figura che si dovrà…
L’en plein giallorosso potrebbe non bastare. Quest'anno con 73 punti non c'è la certezza di arrivare al quarto posto, conquistato proprio dalla Juve, nell’ultimo campionato, a quota 70. Gasperini,…
C'è lunedì e lunedì. Cè quello da odiare, come per Vasco Rossi. Quello che invece segna un inizio. Oppure quello dei confronti, prendi otto giorni fa in casa Roma. E poi c'è ieri: Gian Piero Gasperini…
In quell'originalissimo microcosmo chiamato Roma può davvero succedere di tutto. Che un dirigente - pardon, un senior advisor che è una cosa assai diversa — parli di quarta scelta in riferimento…