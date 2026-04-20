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Il Corriere della Sera

Dybala Parma Roma

L'affondo di Dybala

Redazione

Il ribaltone del Tardini, iniziato a metà recupero (93” 14”), ha le firme di Dybala e Malen, protagonisti per più di cento minuti del match infinito contro il Parma. Paulo e Don lasciano il campo…

dybala US Lecce v AS Roma - Serie A

Operazione rinnovi

Redazione

Gasperini ha presentato il suo piano per la Roma che verrà. Diviso in due punti. Il primo, da definire subito: mantenere il gruppo esistente, procedendo con il rinnovo dei contratti in scadenza di…

gasperini AS Roma v Atalanta BC - Serie A

Gasp può andare a -1: "Ma chiarezza dai Friedkin"

Redazione

La Roma è una stazione. E sì che Gian Piero Gasperini lo spiega bene: "Adesso ci sono due binari". Sul primo passa il treno del campionato: la sconfitta del Milan ma ancor di più la frenata della…

malen AS Roma v Atalanta BC - Serie A

Lautaro ora ti prendo: la pazza idea di Malen

Redazione

La corsa della Roma, ancora sesta dopo il successo del Como contro il Genoa a Marassi, è ormai al quinto posto. Ga-sperini contro Fabregas — nelle ultime quattro tappe del torneo — per avere la…

Malen bologna roma

Due sorrisi per Gasp

Redazione

Il gruppo è compatto. E si vede in campo. Lotta e segue chi sta in panchina. Ma, il messaggio più intrigante proposto dal pomeriggio al Dall'Ara, è che nella circostanza anche sul mercato c'è quella…

Gasperini Cristante AS Roma v US Lecce - Serie A

Gli uomini di Gasp

Redazione

"Noi guardiamo ancora avanti. Poi quando non potremmo farlo più ci accontenteremo di altre cose". Niente obiettivo minimo. Gasperini non nomina mai Ranieri in conferenza stampa e sposta invece il…

massara GettyImages-2266642360

Futuro Massara: le dimissioni non sono un'ipotesi

Redazione

Ricky Massara è a Bologna con la squadra. Come ogni vigilia che si rispetti. Il direttore sportivo non si è dimesso, non si dimetterà dopo la partita e neppure più avanti. Non è una soluzione…

Gasperini AS Roma v US Lecce - Serie A

Gasp, potere totale

Redazione

Trigoria, esterno giorno: più addetti ai lavori che tifosi. Una voce sussurra: "Ma questo è ancora il centro sportivo Fulvio Bernardini oppure da oggi è il centro sportivo Gian Piero Gasperini".

gasperini GettyImages-2271951772

Mercato, ritiro, tournée: la Roma è in stand by

Redazione

La Roma che verrà resta in stand by. Situazione inquietante che al momento nessuno, nella Capitale come negli States, è in grado di risolvere. Sono i Friedkin a dover indicare la figura che si dovrà…

Ranieri Gasperini AS Roma Training Session

Tutto vero: Ranieri con Gasp, Friedkin ci crede ancora

Redazione

In quell'originalissimo microcosmo chiamato Roma può davvero succedere di tutto. Che un dirigente - pardon, un senior advisor che è una cosa assai diversa — parli di quarta scelta in riferimento…