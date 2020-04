Lotito risponde a Spadafora: “Chi l’ha detto che la maggioranza dei club vuole lo stop?”

Claudio Lotito rincara la dose. Il patron della Lazio, come molti altri all’interno del mondo del calcio, non ha preso bene la decisione del governo che ha posto il via libera agli allenamenti per gli sport collettivi solo dal 18 maggio, due settimane dopo gli sport individuali. “La maggioranza dei club vuole stop? Ma chi l’ha detto? Vabbè… Vedremo”, risponde Lotito – interpellato dall’Agi, alle parole del ministro dello Sport. Vincenzo Spadafora aveva lanciato l’ipotesi che fossero gli stessi club a chiedere di sospendere definitivamente il campionato di Serie A. Solo ieri il vulcanico presidente aveva tuonato contro il decreto, sostenendo come Immobile e Dzeko si sarebbero dovuti andare ad allenare a Villa Borghese. Anche l’AIC, con una nota ufficiale, aveva auspicato in un cambio di direzione da parte del governo per permettere gli allenamenti individuali anche ai calciatori. Al centro della discussione le difficoltà ulteriori per la riatletizzazione dei giocatori e l’aumento del rischio infortuni.