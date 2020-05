Coronavirus, Dybala è guarito: il comunicato della Juventus e la gioia dell’argentino – FOTO

Paulo Dybala è guarito dal coronavirus. A dare la bella notizia è stata la stessa Juventus, che ha diffuso un comunicato ufficiale sul proprio sito aggiornando sulle condizioni di salute del giocatore argentino: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Finisce così il lungo calvario del numero 10 della Juventus, che il 21 marzo scorso aveva annunciato la sua positività e quella della fidanzata Oriana Sabatini. Un tunnel durato un mese e mezzo e finalmente superato dall’argentino, che su Instagram condivide una sua foto, braccia al cielo in segno di liberazione: “La mia faccia dice tutto, sono finalmente guarito dal Covid-19″, ha scritto Dybala. Il fantasista bianconero, così, è pronto a sottoporsi ai test fisici per poi – eventualmente – tornare ad allenarsi in regime individuale come i suoi compagni, che hanno già cominciato ieri. Dopo Rugani e Matuidi, dunque, anche il terzo contagiato della Juventus ha sconfitto il coronavirus.