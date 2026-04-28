Il Messaggero

Gasp ha fretta, vuole iniziare a programmare la prossima stagione ma manca il ds Redazione Redazione 29 aprile - 08:09 29 aprile

Non cè tempo da perdere. Gasperini ne è consapevole ma ha le mani legate. Perché se sul campo la linea è tracciata - vincere le quattro partite che rimangono e sperare in due passi falsi della Juve -…