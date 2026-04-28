Il Messaggero

Derby di lunedì, la Lega Serie A fa ricorso al Tar: ecco quando arriverà la decisione
Per la Lega Serie A sono minime le chance di successo, nonostante le motivazioni addotte nel proprio comunicato.
Per la Lega Serie A sono minime le chance di successo, nonostante le motivazioni addotte nel proprio comunicato.
Il ministro dell'Interno sulla stracittadina: "Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da…
Nella mattinata di ieri l'agente di Paulo ha fatto visita a Trigoria, anche per mettere un po’ di pressione alla società. Il giocatore per ora ha messo in stand-by il Boca e l’Inter Miami
l sorriso post vittoria col Parma di Dybala si è spento nel giro di pochi secondi. Appena ha sentito la parola ‘futuro’ il volto è tornato ad essere scuro. Il motivo è semplice, Paulo si ritrova nella…
L'ansia prima del rigore ha avvolto i tifosi della Roma e soprattutto Gasperini che ha vissuto quegli attimi come gran parte dei romanisti. Prima si è stretto al suo collaboratore Boccolini poi si è…
Da una parte la gara col Parma, dall'altra il futuro che è ancora una sorta di cubo di Rubik senza una soluzione. Gasperini attende Ryan (dovrebbe arrivare prima del derby) per iniziare a parlare…
Meno uno a Parma-Roma. I giallorossi non possono permettersi passi falsi (in attesa di un regalo dell’ex Di Francesco questa sera) e per rendere ancora più ricco di significati il derby l’unico…
Meglio tardi che mai. Gasperini per il finale di stagione si gode tutti i centrocampisti, che sono in gran spolvero. Nelle ultime due vittorie con Bologna e Fiorentina ci hanno messo lo zampino El…
Gasp il mercato, il futuro e il nuovo da. Prima di tutto, oltre alle questioni che riguardano il campo e la corsa Champions che vede la Roma ancora pienamente coinvolta, il tecnico giallorosso vuole…
La questione sulla data e l'orario del derby tra Roma e Lazio in programma tra dieci giorni resta al centro dell'attenzione, vista la contemporaneità della finale degli Internazionali di tennis al…
Serve un maggio d’oro per raggiungere la Champions. Domenica ci sarà il Parma: ieri a Trigoria con il resto del gruppo non c’era Malen, ma nessun allarme. Ha svolto una sessione d’allenamento in…
Bene, ma non benissimo. Una frase semplice ma efficace per racchiudere i primi due anni di Soulé alla Roma vissuti tra alti e bassi. La stagione in corso era iniziata sulla scia positiva di quella…
All’attacco. Anche quando la partita è finita. Anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri. Gasp non arretra, anzi rilancia. E chi pensa che le sue parole nel post…
La forza delle idee, quelle con le quali Gasperini vuole portare la Roma il più in alto possibile. Gasp ha voglia di gettare le basi per il futuro, anzi una base per lui già c’è che è quella del…
La Roma brilla, vince e torna a sognare. Con la Viola è uno show. Del resto, ne ha perse troppe di occasioni per lasciarsi scappare anche questa: il successo, netto (4-0), contro la Fiorentina è la…
La vittoria contro la Fiorentina porta la Roma ad un passo dal quarto posto, ma non rasserena del tutto Gasperini che è un fiume in piena in conferenza: "Questo è un gruppo molto forte che ci mette…
Continuare a vincere per tenere viva la speranza del quarto posto, non c'è altra strada per la Roma. Gasperini si affida ai migliori per battere la Fiorentina con il solo dubbio legato a Dybala. La…
Va dato atto a Gasperini di aver creduto alla Champions quando ormai non ci sperava più nessuno. Figuriamoci ora che può tornare, vincendo questa sera contro la Fiorentina, a -1 da Spalletti.
Riparte la sfida a distanza con la Juventus che oggi affronterà il Verona già aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri domani la Roma non può permettersi di sbagliare…
Leggi Fiorentina ma il pensiero è già al futuro. Ok, finché la matematica non dirà il contrario la Roma può nutrire ancora la speranza di tagliare il traguardo Champions ma forse, visto il pareggio…
Ore 12.30, qualcuno a Roma Sud ha stappato lo spumante. Stile Capodanno. Perché la riapertura di via di Trigoria, dopotutto, era attesa da tempo. Dopo nove mesi di cantiere l’importante arteria di…
Derby alle 12.30 all'andata, probabile derby alle 12.30 anche al ritorno. L'obiettivo era quello di non far sovrapporre Roma-Lazio alla finale degli Internazionali Bnl d’Italia in programma alle ore…
Una stagione insieme con Gasperini al Genoa per Marco Amelia, quella della storica partecipazione in Europa League nel 2009 che resterà per sempre nella testa dei tifosi rossoblù. Il cuore, però,…
Giù le mani da Svilar, verrebbe da dire. La storia però ci racconta che, una grande squadra, vince anche senza un fenomeno in porta. C'è un’altra storia però che dimostra il contrario e la Roma l'ha…
Le idee Gasperini le ha chiare fin dal primo giorno e il tecnico si aspetta una rivoluzione in attacco. Partendo da questa base, utile magari anche in sede di confronto con i Friedkin (Ryan è atteso a…
A piccoli passi la Roma si avvicina alla normalità. Ieri alla ripresa degli allenamenti Gasperini ha avuto quasi tutto il gruppo a disposizione, il problema è che ormai la stagione è agli sgoccioli.
Quattro partite dividono la Roma dal traguardo finale e il mese di maggio potrebbe essere l'ultimo per Dybala nella Capitale. La clessidra sta per esaurirsi, il contratto scadrà il 30 giugno e…
Non cè tempo da perdere. Gasperini ne è consapevole ma ha le mani legate. Perché se sul campo la linea è tracciata - vincere le quattro partite che rimangono e sperare in due passi falsi della Juve -…
Se Gasperini era stato così insistente per il ritorno di Wesley un motivo c’è: con lui in campo la Roma cambia volto e si trasforma. E a Bologna è arrivata l'ennesima dimostrazione. A sorprendere sono…
All'appello manca soltanto Koné. Gasp ci spera, vista anche l'assenza di El Aynaoui. Quattro partite, a partire da quella contro la Fiorentina di lunedì, per cullare il sogno Champions. Quattro gare…