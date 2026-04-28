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Il Messaggero

Malen bologna roma

Lavoro a parte per Malen, Dybala migliora. Torna El Aynaoui

Redazione

Serve un maggio d’oro per raggiungere la Champions. Domenica ci sarà il Parma: ieri a Trigoria con il resto del gruppo non c’era Malen, ma nessun allarme. Ha svolto una sessione d’allenamento in…

Mancini AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

Poker Roma, il sogno può continuare

Redazione

La Roma brilla, vince e torna a sognare. Con la Viola è uno show. Del resto, ne ha perse troppe di occasioni per lasciarsi scappare anche questa: il successo, netto (4-0), contro la Fiorentina è la…

gasperini AS Roma Press Conference

Gasp: "Dan deluso, ora serve chiarezza"

Redazione

Va dato atto a Gasperini di aver creduto alla Champions quando ormai non ci sperava più nessuno. Figuriamoci ora che può tornare, vincendo questa sera contro la Fiorentina, a -1 da Spalletti.

Kone Genoa Roma

Contro la Viola torna Koné. Donne, arriva il terzo scudetto

Redazione

Riparte la sfida a distanza con la Juventus che oggi affronterà il Verona già aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri domani la Roma non può permettersi di sbagliare…

Gasperini Bologna roma

È l'ora delle scelte: Gasp resta in attesa

Redazione

Leggi Fiorentina ma il pensiero è già al futuro. Ok, finché la matematica non dirà il contrario la Roma può nutrire ancora la speranza di tagliare il traguardo Champions ma forse, visto il pareggio…

Tifosi AS Roma v US Lecce - Serie A

C'è il tennis: il derby si sposta alle 12.30

Redazione

Derby alle 12.30 all'andata, probabile derby alle 12.30 anche al ritorno. L'obiettivo era quello di non far sovrapporre Roma-Lazio alla finale degli Internazionali Bnl d’Italia in programma alle ore…

svilar GettyImages-2266666481

Svilar mani d'oro

Redazione

Giù le mani da Svilar, verrebbe da dire. La storia però ci racconta che, una grande squadra, vince anche senza un fenomeno in porta. C'è un’altra storia però che dimostra il contrario e la Roma l'ha…

Dybala Bologna Roma

Paulo pensa al Boca: "Sarebbe bello giocare con Paredes"

Redazione

Quattro partite dividono la Roma dal traguardo finale e il mese di maggio potrebbe essere l'ultimo per Dybala nella Capitale. La clessidra sta per esaurirsi, il contratto scadrà il 30 giugno e…