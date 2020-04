Tommasi: “Incomprensibile la spostamento degli allenamenti al 18 maggio”

Il numero uno dell’Assocalciatori Damiano Tommasi ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio della sua intervista

Tommasi la decisione del governo non vi è andata giù.

Non le troviamo un senso. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati. Per il calciatore il ritorno alla giusta forma atletica dopo questo stop obbligato è un passaggio necessario e utile anche ad evitare infortuni e per essere pronti per iniziare il 18 maggio gli allenamenti di gruppo.

Rispetto a un eventuale contagio durante gli allenamenti o il campionato, quale è la posizione dell’Aic?

La positività di un calciatore è un tema centrale. Ci si ferma? Viene isolato, si fanno i test agli altri e si prosegue? Il protocollo che è stato preparato prevedeva una serie di casistiche, però sembra che presenti delle criticità e vada rivisto. In ogni caso deve essere tutto molto chiaro su cosa fare se si riprende: test, tamponi, spazi, viaggi, trasferte, lavoro di gruppo.

Al di là delle necessità economiche, questo campionato ha ancora un senso?

Da un punto di vista sportivo c’è stato un lungo stop, è normale che non si possa riprendere con le condizioni fiche e psicologiche di prima, ma le squadre almeno ripartiranno tutte da zero. Da un punto di vista sociale un senso lo avrebbe, perché vorrebbe dire ricominciare a vivere la normalità, anche se con gare a porte chiuse.

Tommasi, lei crede a questa ripartenza?

Noi vogliamo prepararci in attesa di una buona notizia. Poi ci aspetta lo Zoncolan.