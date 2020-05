Atalanta, i tifosi contro la ripresa: “Senza la sua gente non ha senso tornare a giocare” – FOTO

Mentre il mondo del calcio discute, rinvia e cerca di trovare un punto di contatto con il governo per la ripresa del campionato, i tifosi di tutta Italia continuano a fare fronte compatto. Gli ultras dell’Atalanta tornano a prendere posizione: “Il nostro dolore volete dimenticare. Ma senza la sua gente non ha senso tornare a giocare”. Questo il messaggio firmato ‘Curva Nord 1907’ apparso su uno striscione davanti al ‘Gewiss Stadium’ e poi pubblicato sui social: qualora si dovesse ripartire con la stagione, infatti, sarebbe inevitabilmente a porte chiuse. Ieri, invece, il messaggio dei tifosi del Torino davanti al Filadelfia: “Migliaia di morti in ogni città, ma voi pensate alla ripresa della Serie A” e “Il vero virus da debellare siete voi che volete tornare a giocare”.