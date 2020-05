Roma, dal 4 maggio via agli allenamenti: attesa la nuova ordinanza dalla Regione Lazio

Per Dzeko e Immobile potrebbe non essere più necessario allenarsi a Villa Borghese da lunedì prossimo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Regione Lazio sarebbe pronta a dare l’ok per una nuova ordinanza che preveda la ripresa degli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio. In questi minuti tutti gli organi competenti sono ancora al lavoro per definire quanto prima la situazione, ma come successo già in mattinata in Emilia Romagna con Stefano Bonaccini e in Campania con il governatore De Luca potrebbe arrivare il via libera alle sedute in forma singola di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. Dunque anche la Roma e la Lazio, dopo le dichiarazioni di questi giorni, sarebbero pronte a organizzarsi per rientrare in campo.

In questi giorni si erano espressi in tanti, dal tecnico portoghese stesso che aveva ribadito come “Trigoria fosse più sicura di un parco” a Pellegrini che questa mattina su Instagram ha scritto: “Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta. Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie”. Ecco, l’augurio del sette giallorosso ora è qualcosa di più di una semplice speranza.