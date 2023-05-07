Roma-Slavia Praga 3-1
A cura di Laura Novelli Introduzione Il campionato di serie A del 1994-95 è stato il primo della storia con i tre punti assegnati per la vittoria. La corsa delle 18 squadre partecipanti al torneo, è…
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A cura di Laura NovelliIntroduzione Il 30 maggio del 1984 la Roma ha giocato l’unica finale di Coppa dei Campioni della sua storia, contro il Liverpool, alla fine persa ai rigori. I giallorossi, nel…
A cura di Laura NovelliIntroduzione Nella stagione 2021-22 si è giocata la prima edizione della Conference League, disputata dal 6 luglio al 25 maggio con la finale fissata a Tirana. Per l’Italia, a…
A cura di Laura NovelliIntroduzione La stagione 2009-10, per la Roma, è stata caratterizzata dall’addio di Luciano Spalletti. Arrivato nel 2005, dopo le prime idilliache stagioni, nell’estate del 2009…
A cura di Laura NovelliIntroduzione Nel 1991 la Roma ha conquistato la settima coppa Italia della sua storia, vincendo il doppio confronto della finale con la Sampdoria, aggiudicandosi l’andata, per…
A cura di Laura NovelliIntroduzione La stagione 2000-01 è cominciata nel segno di Gabriel Omar Batistuta. La Roma era arrivata ad un bivio importante: sulla panchina c’era Fabio Capello, già a…