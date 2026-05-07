Cherubini, un anno da titolare alla Samp e il possibile ritorno a Roma F. Balzani Francesco Balzani 8 maggio - 10:26 8 maggio

Esperienza ne ha fatta, sia con l'Under 21 che con la Sampdoria. E tra i giovani mandati a giocare altrove è l'unico che potrebbe rientrare alla base e lavorare con Gasperini. Stiamo parlando di Luigi…