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Calciomercato AS Roma

Notizie, ultima ora, live, approfondimenti, esclusive sul calciomercato della Roma. Tutti gli aggiornamenti sulla rosa dei giallorossi: gli ultimi colpi, gli acquisti, le cessioni attraverso news aggiornate in tempo reale. Gli esperti di Forzaroma.info al lavoro 24 ore su 24 per raccontare tutti i movimenti di mercato in casa Roma. Calciomercato Roma Quale sarà il prossimo acquisto per rinforzare la rosa della Roma? Chi sarà ceduto? Qual è il budget di mercato a disposizione per rinforzare la squadra? Tutti gli sviluppi di calciomercato raccontati nei dettagli da giornalisti specializzati con foto, video e interviste ai protagonisti. Il bilancio della Roma può sostenere l’acquisto di grandi campioni? Scopritelo su Forzaroma.info durante i periodi dedicati al mercato per rinforzare la squadra.
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Mercarto Roma, Alajbegovic ha detto sì

Redazione

Kerim Alajbegovic si avvicina. A scriverlo è il Corriere dello Sport secondo cui, alcuni intermediari sono già al lavoro tenendo contatti continui, e soprattutto una volontà già espressa dal ragazzo:…