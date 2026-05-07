Futuro Dybala, la Joya spera di rimanere a Roma. Nessuna offerta dal Boca Juniors
Un primo contatto tra le parti c'è stato e uno dei temi più caldi dopo l'arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale è proprio il futuro dell'argentino
Un primo contatto tra le parti c'è stato e uno dei temi più caldi dopo l'arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale è proprio il futuro dell'argentino
L'ostacolo principale è l'ingaggio, visto che l'ivoriano guadagna 12 milioni di euro a stagione, ma sarebbe disposto a ridurlo per agevolare il trasferimento
Il club inglese lo considera il profilo perfetto per completare l'attacco
Il trequartista dovrebbe restare in rossoblù soprattutto per volontà del suo allenatore, che ha intenzione di costruire su di lui. In porta può salutare l'ex Atalanta e Napoli su cui sono tornati i…
"Come molti nostri giocatori, è normale che anche lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi…
Nonostante l'apporto di un incredibile Donyell Malen e i possibili rinnovi di Pellegrini e Dybala, la Roma avrà comunque bisogno di rinforzare l'attacco durante l'estate. Come scrive il portale…
A Parma si è preso la scena in campo e poi anche col microfono. Paulo Dybala ha disegnato calcio per poi mandare segnali sul suo futuro nell'intervista postpartita. "Il derby potrebbe essere la mia…
Continua la caccia al direttore sportivo per la Roma. Sono tanti i nomi che circolano per i giallorossi e tra questi è spuntato pure Cristiano Giaretta, ora al Pafos. Secondo quanto riportato sul…
Con la vittoria a Parma la Roma spera di costruire un pezzo importante del suo futuro, che però va di pari passo anche con la scelta del direttore sportivo, che resta fondamentale. L'obiettivo è…
La Roma sembra aver trovato la figura ideale per il ruolo di direttore sportivo: Giovanni Manna. L'attuale ds del Napoli, però, è ancora contrattualmente legato al club azzurro (il legame in essere…
Paulo Dybala è pronto per tornare titolare con la Roma dopo più di tre mesi nella trasferta del Tardini. Una partita importante anche per il suo futuro: il contratto della Joya è in scadenza e il…
La Roma continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Il nome preferito è quello di Giovanni Manna, i giallorossi e in particolare Gasperini - come sottolineato da Fabrizio Romano su Youtube -…
Gasperini lo ha detto chiaramente: “Nessuno è incedibile”. Ed ecco che l’Inter prova subito a muoversi. Il club nerazzurro, infatti, segue da vicino il centrocampista francese Manu Koné. Non è una…
Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund al termine di questa stagione e ieri sera, al triplice fischio dell'ultima partita casalinga contro l'Eintrach Francoforte (3-2 per i gialloneri il risultato…
Il caos a Trigoria regna sovrano, ma con un occhio si guarda già al futuro. Per rinforzare la difesa i fari sono puntati su Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate, che ha una clausola…
"Robertson verrà sostituito da Tsimikas, che tornerà dal prestito". Bastano queste poche parole di Slot, intervenuto in conferenza stampa, per mettere un punto definitivo al futuro del greco.
Esperienza ne ha fatta, sia con l'Under 21 che con la Sampdoria. E tra i giovani mandati a giocare altrove è l'unico che potrebbe rientrare alla base e lavorare con Gasperini. Stiamo parlando di Luigi…
L'ala sinistra, un eterno dilemma. Dopo le bocciature doverose di Bailey e Zaragoza, la Roma ora deve provarci sul serio. Secondo quanto riportato da Leggo, tra i profili più graditi a Gian Piero…
Piace a tanti club europei, tra cui la Roma. Si chiama Lautaro ma con il campione interista ha in comune solo la nazionalità. Di cognome fa Rivero e gioca proprio nel River Plate. E' lui il nuovo…
Kerim Alajbegovic si avvicina. A scriverlo è il Corriere dello Sport secondo cui, alcuni intermediari sono già al lavoro tenendo contatti continui, e soprattutto una volontà già espressa dal ragazzo:…
Sembra solo questione di tempo prima che Ricky Massara saluti la Roma dopo solo una stagione dal suo ritorno. L'addio di Ranieri ha tracciato la strada e i rapporti tesi con Gasperini non sono un…
"Credo sia lusingato dalle parole di Gasperini che gli telefona un giorno sì e un giorno no. Se Gasperini cerca Manna qualcosa c’è, poi è chiaro che Manna è affezionato a Napoli", queste le parole di…
L'estate si avvicina e la Roma dovrà necessariamente rinforzare la rosa soprattutto nel reparto offensivo. In attacco - come riporta Tuttomercatoweb - uno dei profili monitorati continua a essere…
Il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere e Ricky Massara lascerà probabilmente Trigoria nelle prossime settimane. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e, nonostante il…
A Trigoria c'è ancora da stabilire chi sarà il prossimo direttore sportivo, ma intanto la Roma guarda al futuro. Il rinnovo di Celik è ancora in bilico ma i giallorossi avranno comunque bisogno di…
La Roma non ha ancora dei piani chiari in vista della prossima stagione. Di certo non si può dire lo stesso per Gasperini, che vuole subito mettere in chiaro le cose, lo ha fatto con Corbin Friedkin…
Resta vacante la posizione da direttore sportivo della Roma per la prossima stagione. Ricky Massara infatti è agli sgoccioli, con il rapporto con Gasperini che rimane azzerato. Al momento Giovanni…
Gian Piero Gasperini ha ben chiare le sue idee, quelle con cui ha intenzione di portare la Roma a livelli decisamente più alti. E si fonda sulla qualità, non sulla quantità. In sostanza: pochi…
Gasperini aspetta le mosse dei Friedkin. In primis un colloquio con Dan, poi ovviamente la scelta del direttore sportivo in modo da agire in maniera concreta da subito sul mercato. Soprattutto in…