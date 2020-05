Portogallo, ufficiale: il campionato riprenderà il 4 giugno

Il Portogallo è pronto a riprendere il campionato dopo che è stato emesso il parere tecnico sulle condizioni per il ritorno al calcio giocato e a seguito del decreto del 30 aprile che autorizza proprio la ripartenza della Liga NOS. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Liga Portugal ha fissato nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita per la 25esima giornata di campionato. Come si legge sulla nota, ovviamente, ogni ripresa è subordinata ai controlli e le ispezioni negli stadi per far sì che questi rispettino in pieno i requisiti fondamentali per il ritorno al calcio giocato. In Portogallo si spera che questa decisione e le modalità della ripartenza possano fare da esempio per dare il via libera anche a molte altre attività economiche.