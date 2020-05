Bundesliga, la data definitiva della ripresa: il campionato riparte il 15 maggio

La Bundesliga riprende. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la data del 15 maggio è diventata quella definitiva per la ripartenza del campionato in Germania. La Lega, infatti, lo ha comunicato ufficialmente anche ai club dopo il via libera della cancelliera Angela Merkel. Dopo due mesi, dunque, ci sarà il ritorno in campo e domani è prevista un’assemblea in cui si decideranno i dettagli e le modalità. “Decideranno le autorità sanitarie, l’importante è che si facciano regolarmente i test. Abbiamo deciso con ragionevolezza e abbiamo visto che le misure di sicurezza sono rigide”, ha detto il presidente della Baviera, Markus Soeder, in conferenza stampa. Venerdì 15 maggio sarà quindi il giorno in cui si riprenderà la Bundesliga dalla 26esima giornata: “Però i giocatori devono attenersi alle regole, chi le infrange ne pagherà le conseguenze. Non si può fare autogol come è successo nei giorni scorsi a un calciatore dell’Hertha”, ha sottolineato Soeder con riferimento allo scandalo Kalou. Quello tedesco sarà il primo grande campionato a riaprire i battenti, magari facendo da apripista anche per le altre federazioni. “Ma saremo pronti a tornare alle restrizioni in caso di altri contagi”, ha ribadito la Merkel. I calciatori si allenano a gruppi già da alcune settimane e, dopo aver superato i test (nonostante alcuni casi positivi in alcuni club) sono pronti a spingere.