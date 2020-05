Uefa, si pensa al cambiamento del calendario e del format delle coppe

Anche la Uefa corre ai ripari. Secondo il Times l’organo governatore del calcio europeo starebbe prendendo in seria considerazione di ripensare i calendari e i formati delle coppe per il prossimo futuro. La situazione globale infatti potrebbe non permettere alla UEFA di organizzare per tempo le qualificazioni alle competizioni del prossimo anno e quindi l’idea sarebbe quella di rendere più snello il percorso di qualificazione o addirittura, nel caso peggiore, di eliminarlo proprio. Un orizzonte incerto quello che a cui sta andando incontro il calcio europeo, che ha già dovuto registrare il rinvio al 20 ottobre 2021 dell’inizio della prossima Champions League.