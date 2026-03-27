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Leggo

malen Parma Calcio 1913 v AS Roma - Serie A

Roma, la carica di Malen per l'operazione sorpasso

Redazione

Due tappe, un derby e tre fattori per sperare. Il gol di Malen al 101' contro il Parma e il ko del Milan con l'Atalanta hanno accesso ancora di più la corsa Champions della Roma, scrive Francesco…

Wesley AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

Wesley, solo Roma e voglia di Champions

Redazione

Per la carbonara c'è ancora qualcosa da aggiustare, ma in campo Wesley è diventato imprescindibile per la Roma. Ieri è diventato virale il video del brasiliano che si cimenta col piatto romano per…

pisilli GettyImages-2263026611

Pisilli, da partente a giocatore chiave

Redazione

Si è (ri)preso la Roma dopo essere stato a un passo dal perderla. Ma ora Niccolò Pisilli è tornato a fare la differenza e sarà indispensabile in questo ultimo tratto che potrebbe portare alla zona…

Malen Wesley AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

Recuperi, difesa e Malen: la Champions è possibile

Redazione

Duecentosettanta minuti, quattro squadre e più di un motivo per sperare. La Roma si è inserita di prepotenza nella lotta Champions e ora vede il traguardo vicino, scrive Francesco Balzami su Leggo.

Gasperini Bologna Roma

Futuro Roma: mercato, diesse e ritiro. Summit Friedkin-Gasp

Redazione

Un nuovo incontro per promettersi il futuro. Gasperini passa alla fase due e dopo aver ottenuto la sfiducia di Ranieri e Massara ora vuole iniziare a progettare la Roma del Centenario. Per questo nei…

Malen bologna roma

Malen e infermeria semivuota: Gasperini non molla l'Europa

Redazione

I gol di Malen e un'infermeria finalmente semivuota. La Roma di Gasperini sogna ancora un posto nell'Europa dei vip, quella Champions che manca ormai da sette stagioni. Il successo di Bologna ha…

gasperini AS Roma v Atalanta BC - Serie A

Roma, Gasp aspetta Friedkin ma pensa all'addio a giugno

Redazione

Musi lunghi e futuro incerto. E non tanto per il pareggio con l'Atalanta che può costare la Champions ma che se non altro rinforza la posizione verso le altre due porte per l'Europa. Alla Roma in…

Gasperini FC Internazionale v AS Roma - Serie A

Parola di Gasp: "Prima la Champions poi gli acquisti mirati"

Redazione

"Rivoluzioni, rinnovi in scadenza, futuro? Noi siamo persone serie e continueremo a pensare solo a raggiungere la Champions. Poi la squadra andrà rinforzata con acquisti mirati". Stasera all'Olimpico…

gasperini massara

Manovre Roma, Friedkin sta con Gasp. In dubbio c'è Massara

Redazione

La posizione di Gasperini (Napoli permettendo) è più salda. E questa è una buona notizia anche per i senatori del gruppo su cui il tecnico vuole affidarsi anche per la prossima stagione al netto…

svilar GettyImages-2266666481

Da Svilar a Koné e Ndicka la lista di chi può partire

Redazione

Il meteo di questi giorni e i recenti risultati della Roma consiglierebbero di fare altro nel week end. Ma la squadra di Gasperini nel prossimo turno potrebbe tornare a ridosso della zona Champions…

malen AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Roma, Malen l'unica sicurezza in attacco

Redazione

All in su Malen. La Roma e Gian Piero Gasperini si aggrappano all'olandese per la sfida chiave contro l'Inter nella domenica di Pasqua. Il centravanti, in dieci giornate ha messo d'accordo tutti,…