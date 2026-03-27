Crisi Roma, rivoluzione Friedkin. Dopo l'Inter nessuno è intoccabile Redazione Redazione 7 aprile - 07:14 7 aprile

La pazienza è finita e ora tutti nella Roma sono sotto processo. La cinquina subita a San Siro ha allontanato i giallorossi dalla zona Champions e conclamato una crisi enorme nata dopo il pari con la…