Pellegrini e Dybala, Gasp si muove per il rinnovo
Negli ultimi giorni qualcosa si sta però muovendo. La conferma di Gasperini ha aumentato le possibilità di rinnovo soprattutto per l'ex capitano
Negli ultimi giorni qualcosa si sta però muovendo. La conferma di Gasperini ha aumentato le possibilità di rinnovo soprattutto per l'ex capitano
Due tappe, un derby e tre fattori per sperare. Il gol di Malen al 101' contro il Parma e il ko del Milan con l'Atalanta hanno accesso ancora di più la corsa Champions della Roma, scrive Francesco…
Una partita folle e una rimonta pazzesca che ha rimesso la Roma sulla strada per la Champions dopo averla persa per 93 minuti. Fino a quel momento, infatti, la squadra di Gasperini era sotto per 2-1 a…
Per la carbonara c'è ancora qualcosa da aggiustare, ma in campo Wesley è diventato imprescindibile per la Roma. Ieri è diventato virale il video del brasiliano che si cimenta col piatto romano per…
Si è (ri)preso la Roma dopo essere stato a un passo dal perderla. Ma ora Niccolò Pisilli è tornato a fare la differenza e sarà indispensabile in questo ultimo tratto che potrebbe portare alla zona…
Duecentosettanta minuti, quattro squadre e più di un motivo per sperare. La Roma si è inserita di prepotenza nella lotta Champions e ora vede il traguardo vicino, scrive Francesco Balzami su Leggo.
Un poker micidiale dopo un week end perfetto. La Roma schianta la Fiorentina ormai salva e si porta a -1 dal quarto posto e a -3 dal podio superando anche il Como. Una partita senza storia con la…
Sorpassare il Como e restare in scia di un posto Champions. La Roma stasera contro la Fiorentina ha una di quelle occasioni che in un finale di stagione rischiano di essere uniche. Nel frattempo -…
Il grande salto non c'è stato. E ora la Roma si interroga sul futuro di Mati Soulé che però può sfruttare la cabala in questo sprint finale per l'Europa. Con l'arrivo di Gasperini l'argentino puntava…
Un nuovo incontro per promettersi il futuro. Gasperini passa alla fase due e dopo aver ottenuto la sfiducia di Ranieri e Massara ora vuole iniziare a progettare la Roma del Centenario. Per questo nei…
La corsa all'Europa continua, ma a Trigoria si pensa anche al domani. Dopo l'addio a Ranieri e la piena fiducia a Gasperini, infatti, si attende solo la decisione sul prossimo direttore sportivo per…
I gol di Malen e un'infermeria finalmente semivuota. La Roma di Gasperini sogna ancora un posto nell'Europa dei vip, quella Champions che manca ormai da sette stagioni. Il successo di Bologna ha…
Un fulmine, di certo non a ciel sereno ma che ha comunque squarciato il cielo di Roma. I Friedkin, infatti, hanno scelto Gasperini per la Roma del futuro e hanno deciso di separarsi da Claudio Ranieri…
L'incertezza del futuro tra recuperi importanti e un mercato orientato verso giovani e cessioni eccellenti. La Roma vive in un limbo tra un presente ancora da vivere con la corsa all'Europa e i tanti…
Novanta giorni dopo, che non è l'ennesimo sequel del film cult di Danny Boyle. Ma il periodo, ora più ora meno, trascorso dall'ultima apparizione in gruppo di Paulo Dybala. leri l'argentino è tornato…
L'ultimo tratto di strada con tre rinforzi in grado di dare lo sprint anche se la Champions ormai sembra una chimera. Gasperini potrà contare su Wesley, Dybala e Koné nelle ultime cinque partite in…
Musi lunghi e futuro incerto. E non tanto per il pareggio con l'Atalanta che può costare la Champions ma che se non altro rinforza la posizione verso le altre due porte per l'Europa. Alla Roma in…
La pace è lontana, anzi ormai sembra impossibile. Nella notte di martedì, infatti, a Trigoria si sarebbe consumato un altro scontro verbale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Dai toni…
La sfida che profuma d'Europa con l'Atalanta si avvicina, ma in casa Roma tiene ancora banco il caso Ranieri-Gasperini. E non poteva essere altrimenti. Perché in queste ore di gelo e ormai di addio…
La guerra fredda dopo il grande trambusto degli ultimi giorni. A Trigoria ieri è calato il gelo tra Ranieri e Gasperini attesi al confronto dopo le dichiarazioni pesanti del senior advisor rilasciate…
La resa dei conti che sa tanto di dentro o fuori. Dopo il clima non proprio idilliaco creato in questi giorni oggi a Trigoria si confronteranno Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini che per prestigio…
"Rivoluzioni, rinnovi in scadenza, futuro? Noi siamo persone serie e continueremo a pensare solo a raggiungere la Champions. Poi la squadra andrà rinforzata con acquisti mirati". Stasera all'Olimpico…
La posizione di Gasperini (Napoli permettendo) è più salda. E questa è una buona notizia anche per i senatori del gruppo su cui il tecnico vuole affidarsi anche per la prossima stagione al netto…
Il meteo di questi giorni e i recenti risultati della Roma consiglierebbero di fare altro nel week end. Ma la squadra di Gasperini nel prossimo turno potrebbe tornare a ridosso della zona Champions…
La pazienza è finita e ora tutti nella Roma sono sotto processo. La cinquina subita a San Siro ha allontanato i giallorossi dalla zona Champions e conclamato una crisi enorme nata dopo il pari con la…
Una Pasqua per risorgere e non perdere ulteriore metri dalla zona Champions. La Roma di Gasperini si prepara al big match di domenica sera contro l'Inter che vale tanto anche per la corsa scudetto. Di…
Facce tristi, ma anche la voglia di ripartire. Oggi Gasperini riabbraccerà i reduci dai play off con le nazionali per preparare la sfida con l'Inter che può valere una stagione. E se dall'altra parte…
All in su Malen. La Roma e Gian Piero Gasperini si aggrappano all'olandese per la sfida chiave contro l'Inter nella domenica di Pasqua. Il centravanti, in dieci giornate ha messo d'accordo tutti,…
La sosta per le Nazionali ancora deve terminare ma la Roma non vede già l'ora che lo sia. Infatti, come spesso è capitato negli ultimi anni, gli impegni internazionali hanno lasciato il segno nella…