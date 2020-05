Napoli, dal 4 maggio ok della Regione agli allenamenti a Castel Volturno

“Per la Regione Campania ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti della squadra del Napoli”, così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alla richiesta di Aurelio De Laurentiis di poter riprendere gli allenamenti. Nel corso di una diretta Facebook De Luca commenta la questione legata alla ripresa dell’attività fisica del Napoli: “Il presidente De Laurentiis propone un’ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante: dice che possono fare gli allenamenti, avendo 3 campi di calcio disponibili a Castel Volturno, avendo un distanziamento degli atleti di 20 metri, possono farli per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli”.

Infine De Luca ha aggiunto che ” la richiesta sarà sottoposta alla parte sanitaria della task force regionale, ma sono convinto che, se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, sia ragionevole. De Laurentiis garantisce anche la ripetizione del tampone ai giocatori e ai collaboratori due volte alla settimana, credo che abbia interesse anche il presidente a tutelare sua squadra e non avere problemi. Io credo che siamo in condizione di consentire gli allenamenti al Napoli per far sì che la squadra sia pronta, poi decideranno le autorità sportive sulla ripresa del campionato, questo non dipenderà da noi”.