Lega Serie A, ribadita la volontà unanime per la conclusione della stagione

Primo maggio, festa dei lavoratori. Non per la Lega Calcio, riunita oggi in videoconferenza a confermare i piani per la ripresa del campionato e la questione relativa al pagamento dell’ultima rata dei diritti tv: secondo quanto riportato da SkySport, i 20 club italiani, all’unanimità, hanno ribadito la loro volontà nel portare a termine la stagione di Serie A. Lo scoglio da superare resta dunque l’approvazione dei protocolli medici, con il Comitato Tecnico Scientifico che convocherà la Figc (probabilmente) domenica prossima. Il “sì” alla proseguimento della stagione arriva in risposta alle dichiarazioni del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Quest ultimo ha affermato ieri che il Governo si assumerà la responabilità di chiudere la stagione, nel caso in cui non venga trovato un accordo per la modifica del protocollo per la ripresa.