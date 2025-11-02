Cronaca Panathinaikos-Roma 1-1: Ziolkowski fa volare Gasp agli ottavi Redazione Redazione 29 gennaio - 17:02 29 gennaio

La Roma torna in campo europeo dopo il pareggio contro il Milan e le vittorie contro Torino e Stoccarda per affrontare il Panathinaikos nell'ottava e ultima giornata della League Phase di Europa…