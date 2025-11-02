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Malen Wesley AS Roma v Juventus FC

Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta subita a Genoa. Subito davanti c’è una partita decisiva: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La squadra di…

gasperini Cagliari Calcio v AS Roma - Serie A

Dove vedere Celtic-Roma in Tv e LIVE streaming

Redazione

Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, la Roma ha l’opportunità di voltare subito pagina. Domani alle 21 i giallorossi affronteranno a Glasgow il Celtic guidato da Nancy, in una sfida che…