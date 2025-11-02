Cronaca Roma-Fiorentina 4-0: dominio e poker giallorosso, Juve a -1
Trentaduesima giornata di Serie A che vede davanti Roma e Pisa allo Stadio Olimpico. Momento non facile per la squadra di Gasperini che ha bisogno dei tre punti per restare agganciato al treno…
La Roma è pronta a scendere in campo all’Olimpico contro il Lecce. I giallorossi di Gasp hanno l’obbligo di approfittare dell’inaspettato passo falso della Juve contro il Sassuolo: una vittoria contro…
Partite che possono decidere una stagione: così si può sintetizzare il ritorno di stasera tra Roma e Bologna. I giallorossi arrivano al match dopo quattro gare senza vittorie, un digiuno che non si…
La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta subita a Genoa. Subito davanti c’è una partita decisiva: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La squadra di…
La Roma primavera di mister Federico Guidi torna in campo dopo le due vittorie di fila contro Milan e Frosinone, stavolta per affrontare un big match d'alta classifica. Ma la sorpresa è dietro…
La Roma ospita la Cremonese all'Olimpico per la ventiseiesima giornata di Serie A, in quello che potrebbe rivelarsi una sfida importantissima in ottica qualificazione Champions League. In caso di…
La Roma Primavera torna in campo per il ventiseiesimo turno di campionato dopo il 6-2 rifilato a domicilio all'Inter nell'ultima giornata. Ma alla fine arriva una beffa tremenda e una grande occasione…
La Roma di Federico Guidi torna in campo in campionato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di pochi giorni fa per mano del Parma e batte 6-2 l'Inter a domicilio nel match valido per la…
La Roma di Guidi vuole alzare la voce anche in Coppa Italia. I giovani giallorossi ospitano il Parma nel match che vale l’accesso alla semifinale. La squadra capitolina arriva dal pareggio interno per…
Lunedì sera dal sapore di Champions in casa Roma. I giallorossi sono pronti a scendere in campo in quella che sarà la partita che chiuderà la 24a giornata di Serie A: all'Olimpico, arriva il Cagliari…
La Roma torna a giocare in campionato dopo il pareggio in casa del Panathinaikos che è valso il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League. Il fischio d'inizio del match del lunedì…
La Roma torna in campo europeo dopo il pareggio contro il Milan e le vittorie contro Torino e Stoccarda per affrontare il Panathinaikos nell'ottava e ultima giornata della League Phase di Europa…
La Roma torna in campo all'Olimpico dopo le vittorie per 2-0 contro Torino e Stoccarda per affrontare il Milan nel big-match della ventiduesima giornata di campionato. Il fischio d'inizio…
Riparte la missione europea della Roma. I giallorossi tornano protagonisti in Europa League dopo più di un mese, dall’exploit al Celtic Park, vinto 3-0 con una doppietta decisiva di Ferguson.
La Roma di Guidi, dopo l’ottima vittoria contro il Cagliari, è pronta a scendere nuovamente in campo in trasferta, questa volta a Torino. La partita sarà fondamentale per i giovani giallorossi, ora al…
La Roma è pronta a scendere in campo per la 21ª giornata di Serie A contro il Torino. I giallorossi vogliono riscattare la sconfitta ancora fresca in Coppa Italia contro i granata. Una vittoria oggi…
La Roma Primavera di Guidi è pronta a scendere in campo contro il Cagliari nel match valido per il 20° turno. I giallorossi arrivano dalla vittoria contro la Cremonese e puntano a dare continuità ai…
La Roma di Gasperini batte 2-0 il Lecce al Via del Mare e chiude il girone d'andata con un successo che porta a 36 il totale dei punti conquistati a metà campionato (che per ora valgono il quarto…
La Roma inaugura il 2026 con il big-match contro l'Atalanta, sfida in programma questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena e valida per la diciottesima giornata di campionato. Sfida al suo recente…
La Roma Primavera cade in trasferta contro il Milan che si porta a casa i tre punti grazie alla rete nel finale di Castiello. A sbloccare la partita ci aveva pensato Plazzotta nel primo tempo,…
È il più romantico dei posticipi quello che vedrà davanti la Roma di Gasperini e il Genoa di De Rossi, pronto al suo ritorno all'Olimpico, per la prima volta da avversario. I giallorossi, però,…
La Roma di Gasperini batte 1-0 il Como di Fabregas nel posticipo del lunedì sera valido per la quindicesima giornata di campionato grazie alla rete di Wesley all'ora di gioco. I giallorossi tornano a…
Aria di Derby per i giovani giallorossi di Guidi. La Roma Primavera è pronta ad ospitare la Lazio in quella che si preannuncia una sfida ad alta tensione. I biancocelesti si ritrovano al 16esimo posto…
La Roma va a Glasgow per la seconda volta nel suo cammino europeo, questa volta per affrontare il Celtic nella gara valida per la sesta giornate della fase campionato di Europa League. Per la squadra…
Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, la Roma ha l’opportunità di voltare subito pagina. Domani alle 21 i giallorossi affronteranno a Glasgow il Celtic guidato da Nancy, in una sfida che…
La Roma cade in casa del Cagliari nella 14esima giornata di Serie A. All'Unipol Domus i giallorossi fanno registrare la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko casalingo contro il Napoli di domenica…
La Roma batte 3-1 la Cremonese allo Zini nella dodicesima giornata di Serie A grazie alle reti di Soulé, Ferguson e Wesley (nel recupero di Folino la rete della bandiera grigiorossa) e balza in vetta…
La Roma è tornata in campo europeo dopo le sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen, ritrovando a Glasgow il successo in Europa League che mancava dalla prima giornata della League Phase…
La Roma cade 1-0 a San Siro per mano del Milan nella super-sfida valida per la decima giornata di campionato. I rossoneri, grazie alla rete di Pavlovic, conquistano tre punti che proiettano la squadra…