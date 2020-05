Inghilterra, via agli sport professionistici da giugno. La Premier ‘vede’ la partenza

Il governo inglese fornisce l’assist e la Premier potrebbe andare subito in rete. Questa mattina il premier Boris Johnson e il governo hanno presentato un piano per il ritorno dello sport professionistico, che potrebbe così ripartire dal primo giugno. Secondo quando riporta gazzetta.it adesso la Premier League potrebbe pensare seriamente al ritorno in campo, che avverrebbe ovviamente senza tifosi e a porte chiuse, con stringenti protocolli sanitari e di sicurezza. L’obbiettivo dei vertici della FA sarebbe quello di ricominciare tra il 12 e il 14 giugno e portare così a termine la stagione.