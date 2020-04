Coronavirus, Dybala ancora positivo dopo il quarto tampone

Paulo Dybala non è ancora guarito dal coronavirus. Il quarto tampone effettuato sul giocatore ha dato nuovo esito positivo, riporta El Chiringuito de Jugones. Il primo test era stato effettuato lo scorso 21 marzo, ormai 39 giorni fa. Il giocatore continua il suo isolamento (cominciato volontariamente l’11 marzo) con la sua fidanzata Oriana, ma il suo problema pone un ulteriore punto di domanda sulla ripresa del campionato. Come lui, nella Juventus, erano risultati positivi anche Rugani e Matuidi. Ieri il difensore de Ligt è tornato in Olanda e al suo ritorno sarà costretto a 14 giorni di quarantrna.