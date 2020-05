Torino, un calciatore positivo al coronavirus: è asintomatico

Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus. Il club granata, come le altre società di Serie A, ha cominciato gli esami ai propri giocatori prima di tornare ad allenarsi individualmente. Come annunciato con un comunicato ufficiale, però, nella rosa dei piemontesi c’è un calciatore risultato positivo: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. Una notizia che tiene in apprensione tutto il mondo Torino, nel momento in cui la principale incognita sulla ripresa del campionato era legata proprio alla possibilità che un calciatore risultasse positivo.