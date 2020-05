Serie A, mercoledì Conte potrebbe decretare lo stop definitivo

Ieri anche Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si è piegato, dopo che 4 regioni hanno aperto agli allenamenti anche per i calciatori, a patto di garantire la distanza di sicurezza tra i singoli. Secondo quanto riportato da Enrico Currò e Matteo Pinci su “La Repubblica”. Almeno 5 squadre riapriranno i campi ai giocatori. La palla ora resta nelle mani del governo: mercoledì il nuovo decreto di Conte potrebbe chiudere definitivamente il campionato su input del comitato scientifico. Anche la Serie A spera e si aggrappa alla Premier e alla Bundesliga. La Lega ha già tre nuove ipotesi di calendario. Il più estremo con ripartenza al 24 giugno sacrificando la Coppa Italia e con 2 sole retrocessioni. La Figc, invece, tiene ancora viva l’ipotesi playoff e playout per non ritardare la prossima stagione.