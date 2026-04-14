Caos derby, Onorato: "Massima fiducia nella decisione di Prefettura e Questura" Redazione Redazione 13 maggio - 21:10 37 minuti fa

L'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda prima della finale di Coppa Italia: "Sono grandi professionisti e quello che decideranno sarà la cosa migliore"