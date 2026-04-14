Caos derby, Onorato: "Massima fiducia nella decisione di Prefettura e Questura"
L'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda prima della finale di Coppa Italia: "Sono grandi professionisti e quello che decideranno sarà la cosa migliore"
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L'arrivo dell'olandese e soprattutto il suo impatto dimostrano che di occasioni importanti sul mercato ce ne sono, e che è fondamentale la cooperazione con l'allenatore