Forzaroma.info

Video AS Roma

Guarda tutti i video esclusivi sulla Roma, con contenuti ufficiali su conferenze stampa, presentazioni dei nuovi giocatori, eventi speciali, curiosità e allenamenti da Trigoria. Scopri le dichiarazioni dei protagonisti, segui i momenti più significativi della stagione e immergiti nel mondo giallorosso con immagini inedite della AS Roma.
NON TOCCARE Approfondimenti - Cover (2)

La forza delle idee: servono più Malen

P. Franza

L'arrivo dell'olandese e soprattutto il suo impatto dimostrano che di occasioni importanti sul mercato ce ne sono, e che è fondamentale la cooperazione con l'allenatore