Spadafora: “Entro questa settimana un responso sul protocollo. Mi auguro che la A riparta”

Vincenzo Spadafora torna a parlare e non mancano le domande sulla ripresa degli allenamenti, per ora sola in forma individuale, e sulla ripartenza della Serie A. Queste le sue parole a Rai 1 durante il programma “Frontiere”:

Su Facebook ha detto che non se ne sarebbe parlato di riprendere il campionato

Noi abbiamo confermato la roadmap che dicevamo. Il 4 maggio sono ripresi gli allenamenti per gli sport individuali e il comitato scientifico, su mia richiesta, e vista l’esigenza dei territori ha lavorato affinché si estendessero anche agli sport di squadra.

Sarà approvato?

Sono convinto che entro questa settimana avremo un responso. Il protocollo era buon lavoro sul quale fare modifiche. Entro questa settimana la situazione del calcio troverà una soluzione.

Sulla riapertura del campionato

Io mi auguro vivamente che riprenda la Serie A e sarebbe surreale il contrario. Dovrà avvenire quando saremo in sicurezza. I toni di questi giorni sono scaturiti dalla pressione subita. Molto dipenderà dalle prossime due settimane e da come questa prima riapertura inciderà sul tasso dei contagi.

La Lega di Serie A si aspetta che sia il Governo a prendere una decisione finale?

Posso capirlo perché è un’assunzione di responsabilità importante. Dovessimo essere costretti a chiudere il calcio ci prenderemmo questa responsabilità e creeremo delle norme apposite per arginare i danni che avrebbero i club.

Se si riprenderà sarà a porte chiuse?

Quello è fuori discussione.