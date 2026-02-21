Video conferenze stampa
Guarda tutti i video delle conferenze stampa della Roma, con le dichiarazioni dell’allenatore, dei giocatori e dei dirigenti prima e dopo le partite. Scopri le analisi sulle prestazioni della squadra, le risposte ai giornalisti e i temi caldi affrontati durante gli incontri con i media. Rimani aggiornato su tutte le novità direttamente dalla voce dei protagonisti della AS Roma.
Gasperini: "Siamo concentrati sul presente, sul futuro deve decidere la società"
Redazione Redazione
Gasp su Dybala: "Escludo che possa essere titolare a Bologna, è fermo da tanto"
Redazione Redazione
Gasp: "Con Massara non siamo riusciti ad avere feeling sotto l'aspetto tecnico"
Redazione Redazione
Gasperini, commozione e rabbia ricordando l'Atalanta: va via dalla conferenza
Redazione Redazione
Gasperini: "La proprietà non mi ha chiesto di andare in Champions League"
D. Aloisi Daniele Aloisi
Gasperini e la battuta sul numero di telefono: "Io non vi rispondo..."
Redazione Redazione
Gasperini: "Negli ultimi anni sono arrivati 30 giocatori. Serve cambiare target"
Redazione Redazione
Gasperini: "Io qui il 1° luglio? Me lo auguro, devono essere soddisfatti tutti"
Redazione Redazione
Gasp: "Con la proprietà rapporto sincero e condiviso, la volontà è migliorare"
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Gasperini: "Io CT dell'Italia? In questo momento vengono fatti i nomi di tutti"
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Gasp su Roma-Bologna: "Gara da dentro o fuori. Sarà una partita affascinante"
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Wesley e la simulazione di Diao: "Espulsione inaccettabile, non l'ho toccato"
Redazione Redazione
Svilar consola Kinsky: "Gli ho mandato un messaggio. Ora deve rialzarsi"
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Gasp su Pellegrini: "Non è il momento di pensare al rinnovo. Siamo concentrati"
Redazione Redazione
Gasp, capitolo infortuni: "Dybala e Soulé? Non so se e quando li recupereremo"
Redazione Redazione
Gasperini approva il ritorno di Totti: "Sarebbe una grande risorsa per la Roma"
Redazione Redazione
Gasp e la Champions: "È un mio obiettivo. Nessuno può mettermi pressione"
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