Coronavirus, via libera della Merkel: la Bundesliga può riprendere a metà maggio

Era atteso per oggi l’ok della Merkel per la ripresa del calcio in Germania e così è stato. Come riporta Bild, il governo tedesco ha dato infatti il via libera per la ripresa della Bundesliga a partire dalla metà di maggio. I club tedeschi che ormai si allenano dal 6 aprile sono pronti dunque a tornare in campo a porte chiuse. Un segnale importante anche per gli altri campionati come Serie A, Liga e Premier League che aspettavano un segnale dalla Germania per capire la fattibilità della ripresa nonostante l’emergenza da coronavirus che ha colpito l’Europa negli ultimi due mesi.