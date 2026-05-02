Ranieri cambia idea sulla Nazionale: "Ora sono libero. Se vieni chiamato devi dire sì" Redazione Redazione 11 maggio - 23:52 11 maggio

"Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Ora sono libero quindi se dovesse essere... perché no. Mai dire mai", così Claudio Ranieri su un eventuale…