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Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Serie A, Udinese-Torino 2-0: decidono Ehizibue e Kristensen

Redazione

Nel primo match del sabato di Serie A, l'Udinese batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Ehizibue - allo scadere del primo tempo - e di Kristensen ad inizio ripresa. I friulani salgono al decimo posto…