Derby, Piantedosi: "Si troverà una soluzione. Ma la Lega poteva pensarci prima"
Il ministro dell'Interno ribadisce: "Le decisioni prese dalle autorità di pubblica sicurezza per me sono state persino scontate nella loro ragionevolezza"
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Il presidente della Lazio sulla decisione di posticipare la stracittadina di un giorno: "Fare un derby con la finale degli Internazionali, che sono molto seguiti, è un rischio maggiore a livello di…
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla ricerca dei calciatori italiani, citando anche l'attaccante…
"Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Ora sono libero quindi se dovesse essere... perché no. Mai dire mai", così Claudio Ranieri su un eventuale…
Clamoroso al Maradona con il Napoli che cade contro il Bologna e non riesce a blindare il posto in Champions. La squadra di Conte rimane comunque al secondo posto a +3 su Roma e Milan e a +2 sulla…
Claudio Ranieri, ormai ex senior advisor della Roma da più di due settimane, è tornato a parlare al Premio "Gianni Di Marzio". Intervenuto su più temi, alla domanda sul lavoro di Daniele De Rossi…
L’Argentina ha ufficializzato, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, la lista dei pre-convocati per il Mondiale che si svolgerà quest’estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra le…
Partita pazza anche a San Siro questa sera tra Milan e Atalanta con la Dea che espugna San Siro con un rocambolesco 3-2. Nel finale prova a riprenderla la squadra di Allegri ma è troppo tardi. Il gol…
Il Como torna momentaneamente sopra la Roma in classifica. La squadra di Fabregas sbanca il 'Bentegodi' ma con enorme fatica, battendo l'Hellas Verona già retrocesso per 1-0. A decidere un gol di…
Una serata da dimenticare per la Lazio, travolta 3-0 dall’Inter e resa ancora più amara dall’espulsione di Alessio Romagnoli nel secondo tempo. Il difensore biancoceleste è finito sotto la lente per…
La Lazio perde un pezzo importante in vista del derby contro la Roma. Durante il match contro l’Inter, Alessio Romagnoli si è reso protagonista di un duro intervento ai danni di Bonny. Inizialmente…
L'Udinese sbanca l'Unipol Domus con un netto 2-0 e balza momentaneamente nella parte sinistra della classifica. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 9' della ripresa ci pensa Buksa ad…
Un Toro di rimonta. La squadra di D’Aversa non delude davanti al proprio pubblico e si porta a casa una vittoria importante soprattutto dal punto di vista morale. I granata partono male, soffrendo il…
È festa grande a Frosinone: la squadra di Alvini torna in Serie A dopo due anni, al termine di un percorso lungo e costruito passo dopo passo. Un traguardo meritato, arrivato al termine di una…
La semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain all'Allianz Arena non ha sicuramente regalato lo stesso spettacolo e gli stessi gol offerti 8 giorni fa al Parco dei Principi, ma è…
Un nuovo capitolo della saga 'diritti tv' scuote il mondo del calcio italiano. Dopo che a gennaio l'Antitrust ha confermato un "grave intesa restrittiva della concorrenza" nel mercato telco e pay tv,…
Edoardo Bove sta cercando di tornare alla normalità in Inghilterra. L'ex centrocampista giallorosso si è trasferito a gennaio al Watford, dove ha finalmente ricominciato a giocare a calcio dopo le…
Lutto nel mondo del calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi. L'ex bandiera dell'Inter avrebbe compiuto tra qualche giorno 70 anni. Da un anno le sue condizioni erano critiche a causa di un…
È festa all'Emirates Stadium: l'Arsenal di Arteta è la prima finalista della Champions League 2026. Dopo una sfida d'andata equilibrata, i Gunners battono l'Atletico Madrid 1-0 e torneranno a giocare…
La Lazio batte 2-1 la Cremonese allo Zini nel penultimo match della 35esima giornata di campionato. A passare in vantaggio al 29' i padroni di casa con un sinistro preciso e potente di Bonazzoli, poi…
L'Inter festeggia il ventunesimo scudetto a San Siro. I nerazzurri piegano 2-0 il Parma grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan, una per tempo. Alla squadra di Chivu bastava un punto dopo il pari del…
Botta e risposta tra Sogliano (ds del Verona) e Spalletti dopo la sfida tra Juventus ed Hellas. Ad iniziare il direttore sportivo che ha criticato l'arbitraggio ai microfoni di Sky Sport. Queste le…
Un week end perfetto per la Roma. Dopo il pari del Como col Napoli si ferma anche la Juventus che a sorpresa pareggia in casa contro il Verona già retrocesso in Serie B. Apre le marcature Bowie al…
La domenica di Serie A prosegue con la brutta sconfitta del Milan contro il Sassuolo (2-0). Al Mapei Stadium gli uomini di Grosso portano a casa il successo grazie alla rete di Domenico Berardi in…
Un altro 0-0 a caratterizzare il sabato della Serie A. Dopo il pareggio a reti bianche nel big-match d'alta classifica tra Como e Napoli al Sinigaglia, non fanno meglio Atalanta e Genoa alla New…
Termina a reti bianche il big-match del sabato della 35esima giornata di campionato tra Como e Napoli. Al Sinigaglia, dopo un primo tempo terminato bloccato nonostante un ritmo vivace, la gara non si…
Nel primo match del sabato di Serie A, l'Udinese batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Ehizibue - allo scadere del primo tempo - e di Kristensen ad inizio ripresa. I friulani salgono al decimo posto…
Si è spento oggi, 2 maggio, all’età di 59 anni Alex Zanardi, una delle figure più emblematiche dello sport italiano, capace di riscrivere il concetto stesso di resilienza dentro e fuori dalle…
Tutto nasce da una dichiarazione inattesa arrivata sul palco del Festival di Sanremo, dove il cantante Sayf, reduce dal secondo posto nell’ultima edizione, ha tirato in ballo una delle imprese più…