Serie A, Malagò: “Al 99,9% si riparte il 13 giugno”

La Serie A è più vicina che mai alla ripartenza. A confermarlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Al 99,9% campionato riparte il 13 giugno”, ha detto a “Non è un paese per vecchi” su Radio Due. Ieri la Lega di Serie A ha indicato questa data per il nuovo via al campionato. Per lunedì 18 è attesa invece la ripresa degli allenamenti collettivi, per cui la Figc ha avviato un pool investigativo con l’obiettivo di verificare il rispetto dei protocolli ufficiali. Ma a un mese di distanza, ora la Serie A sembra poter ripartire.