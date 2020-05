Como, Bolchini positivo al coronavirus: è asintomatico, continuerà l’isolamento in casa

Nuovo caso di positività al coronavirus nel calcio italiano. “Il Como 1907 comunica, in accordo col diretto interessato, che il calciatore Pierre Bolchini è risultato positivo al Covid-19“, l’annuncio in una nota ufficiale del club che milita in Serie C. Fortunatamente le condizioni del portiere classe ’99 sono buone e non presentano sintomi. Il test sul calciatore è stato effettuato dopo il contagio di un suo familiare: “Il controllo – spiega il Como – si è reso necessario a seguito della riscontrata positività di un componente del suo nucleo familiare che opera in ambito sanitario. La società tiene a precisare che Pierre sta bene ed è completamente asintomatico. Il calciatore si trova in isolamento nella sua abitazione dal 10 marzo, dove continuerà il periodo previsto di quarantena”. Da ieri, il Como ha messo a disposizione dei suoi tesserati della prima squadra lo stadio ‘Sinigaglia’ per svolgere allenamenti individuali, che in ogni caso restano facoltative.