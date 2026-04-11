Koné, nuovo scontro: Gasperini lo vorrebbe a Bologna, i medici frenano Redazione Redazione 24 aprile - 09:02 24 aprile

Dybala corre veloce e sogna una maglia da titolare a Bologna. Perché la Joya ha ripreso a lavorare con i compagni ad inizio settimana e i segnali arrivati dalla seduta di ieri sono piuttosto…