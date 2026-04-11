Dybala, oltre alla Roma c'è poco: dal Boca offerta bassa, contatti col Flamengo
L'argentino aspetta i giallorossi e i Friedkin, visto che sul fronte offerte esterne non c'è niente di concreto nonostante il pressing di Oriana e Paredes
L'argentino aspetta i giallorossi e i Friedkin, visto che sul fronte offerte esterne non c'è niente di concreto nonostante il pressing di Oriana e Paredes
La Roma si gode un Malen da record, ma dopo l'euforia per Gasp c'è da tornare a lavorare. Domani, dopo un giorno di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi e al gruppo dovrebbero riaggregarsi anche…
Partita e animic concitati a Parma, con tanti episodi arbitrali da commentare. Su 'Il Tempo' l'analisi di Gianpaolo Calvarese: "Nel primo tempo la Roma chiede due rigori. Il primo: vero che Circati…
Soulé stringe i denti. "Non è al meglio, sicuramente, dal punto di vista fisico. La pubalgia ha lasciato qualche strascico", ha affermato in conferenza stampa Gasperini, che chiederà all'argentino uno…
Rispondere colpo su colpo per tenere in piedi la chance di tornare a sentire la tanto agognata musichetta dell'inno della Champions. La Roma si presenta a Parma (ore 18) all'indomani del successo…
Non c' è primavera senza casting. Nelle ultime tre stagioni la Roma ha sempre vissuto i mesi finali con un occhio costante sul futuro. Che siano direttori sportivi o allenatori a Trigoria anca sempre…
Pellegrini spera, Gasperini aspetta. C'è voglia di chiarezza dentro la Roma in un futuro che dopo la scelta della proprietà di puntare forte sul tecnico, ora ha bisogno di scelte e indicazioni…
La Roma cerca ancora il suo futuro. A poche settimane dal termine del campionato i giallorossi sono a caccia del prossimo direttore sportivo che dovrà sostituire Ricky Massara. Il ds è ancora…
Gasperini continua a ritrovare pezzi pregiati sul campo: Koné e Dybala sono stati gli ultimi rientri fondamentali, in attesa ancora di altri due elementi importanti. Uno è Pellegrini, l'altro è Artem…
Qui si fa la Roma. Dopo lo sbarco di venerdì nella Capitale il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin è pronto a incontrare Gasperini per iniziare a pianificare il futuro, scrive Lorenzo Pes su Il…
Tra addii già decisi di chi non ha convinto e chi sogna altri lidi e i sacrifici che il Fair Play Finanziario costringerà a fare, la Roma si prepara all'ennesimo e intenso via vai. Permanenza scontata…
Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista a Il Tempo. L'ex capitano della Roma ha parlato della corsa Champions e dello scontro tra Gasperini e Ranieri. Di seguito le sue parole: Crede ancora alla…
Un sorriso nell'attesa. Gasperini ritrova Manu Koné dopo un mese e mezzo dall'infortunio mentre aspetta di pianificare il futuro con i Friedkin. Ieri il francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e…
Nella lista dei papabili per una cessione da effettuare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanzario il nome di Evan Ndicka è tra quelli più in alto. Il difensore ivoriano è…
Oggi Celik si sottoporrà agli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio al flessore della gamba destra, lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Gasperini, in vista della sfida con la…
Serviva un segnale dopo lo show societario al quale abbiamo assistito nei giorni scorsi, la squadra ha risposto sul campo dimostrando di essere riuscita a restar fuori dalla «rissa». Non c è stato…
Alla ricerca di un direttore sportivo «complementare», con il quale possa nascere il feeling sotto il piano tecnico. Quello che non è mai sbocciato, come rivelato dall'allenatore, tra Massara e…
Dybala corre veloce e sogna una maglia da titolare a Bologna. Perché la Joya ha ripreso a lavorare con i compagni ad inizio settimana e i segnali arrivati dalla seduta di ieri sono piuttosto…
Tensioni, speranze Champions e prospettive future. L'ex giallorosso Ruggiero Rizzitelli ha analizzato a 'Il Tempo' il momento che sta vivendo la Roma. Perché la Roma fatica con le grandi? "Puoi essere…
Che noia, che barba, che noia. L'attesa di una scelta difficilmente sarà essa stessa una scelta. Insomma, i Friedkin sono al bivio ormai da dieci giorni ma tra call e silenzi, alla fine della fiera,…
Un punto e poco altro. La Roma non va oltre il pareggio all'Olimpico contro l'Atalanta, non sfruttando il passo falso del Como a Reggio Emilia e in attesa del match della Juve che stasera in casa col…
Undicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in…
Un passo alla volta. A cominciare da stasera, quando all Olimpico arriverà l'Atalanta di Palladino. E la Roma ha l'occasione di sfruttare il passo falso del Como per prendersi il quinto posto e…
Angelo Di Livio, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo. Queste le sue parole sulla corsa Champions e sullo scontro tra Gasperini e Ranieri: Una rincorsa a ostacoli quella…
Uno strappo senza ritorno quello tra Gasperini e Ranieri, che negli ultimi giorni è rimasto più defilato non presentandosi a Trigoria. Ma, nonostante l'amarezza dei primi giorni per aver percepito il…
A carte coperte. Ranieri e Gasperini studiano le mosse per il loro futuro nella Roma. Come due giocatori di poker sul tavolo verde cercano strategie e colpi a sorpresa per ottenere la fiducia…
Napoli, Roma, Pescara, Udine, Bergamo: calcio a tutte le latitudini. Pierpaolo Marino nella sua lunga carriera ne ha vissute a decine di situazioni difficili. A pochi giorni dalla sfida tra due delle…
Dover decidere senza voler decidere. Dan Friedkin, che spesso si è reso protagonista di scelte improvvise e talvolta impopolari, stavolta prova a prendere tempo ma di tempo, suo malgrado, non ce n'è.
È l'ora delle scelte. I Friedkin all'ennesimo bivio della loro gestione romanista: Ranieri o Gasperini, non c è altra strada. Il rapporto tra allenatore e senior advisor dopo le parole di Sir Claudio…
Prima era solo un chiacchiericcio, un sembra, pare, dice. Dopo l'uno-due di questi giorni è una realtà dei fatti: tra il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini è…