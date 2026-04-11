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Il Tempo

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Squadra confermata, davanti c'è Soulé

Redazione

Soulé stringe i denti. "Non è al meglio, sicuramente, dal punto di vista fisico. La pubalgia ha lasciato qualche strascico", ha affermato in conferenza stampa Gasperini, che chiederà all'argentino uno…

gasperini AS Roma v Atalanta BC - Serie A

Roma non fermarti

Redazione

Rispondere colpo su colpo per tenere in piedi la chance di tornare a sentire la tanto agognata musichetta dell'inno della Champions. La Roma si presenta a Parma (ore 18) all'indomani del successo…

Gasperini Pellegrini AS Roma v US Lecce - Serie A

Pellegrini-Roma, voglia di rinnovo

Redazione

Pellegrini spera, Gasperini aspetta. C'è voglia di chiarezza dentro la Roma in un futuro che dopo la scelta della proprietà di puntare forte sul tecnico, ora ha bisogno di scelte e indicazioni…

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Manna-D'Amico corsa a due per il ds

Redazione

La Roma cerca ancora il suo futuro. A poche settimane dal termine del campionato i giallorossi sono a caccia del prossimo direttore sportivo che dovrà sostituire Ricky Massara. Il ds è ancora…

dan ryan friedkin Alfred Dunhill Links Championship 2024 - Previews

I giorni di Gasp. Atteso l'incontro con Ryan Friedkin

Redazione

Qui si fa la Roma. Dopo lo sbarco di venerdì nella Capitale il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin è pronto a incontrare Gasperini per iniziare a pianificare il futuro, scrive Lorenzo Pes su Il…

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Chi resta e chi va

Redazione

Tra addii già decisi di chi non ha convinto e chi sogna altri lidi e i sacrifici che il Fair Play Finanziario costringerà a fare, la Roma si prepara all'ennesimo e intenso via vai. Permanenza scontata…

Mancini Bologna Roma

Un segnale di continuità dopo lo show societario

Redazione

Serviva un segnale dopo lo show societario al quale abbiamo assistito nei giorni scorsi, la squadra ha risposto sul campo dimostrando di essere riuscita a restar fuori dalla «rissa». Non c è stato…

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Un poker per il dopo Massara

Redazione

Alla ricerca di un direttore sportivo «complementare», con il quale possa nascere il feeling sotto il piano tecnico. Quello che non è mai sbocciato, come rivelato dall'allenatore, tra Massara e…

AS Roma Unveil New Coach Daniele De Rossi dan ryan Friedkin

Roma, sempre la stessa storia

Redazione

Che noia, che barba, che noia. L'attesa di una scelta difficilmente sarà essa stessa una scelta. Insomma, i Friedkin sono al bivio ormai da dieci giorni ma tra call e silenzi, alla fine della fiera,…

hermoso gol AS Roma v Atalanta BC - Serie A

La Roma non decolla

Redazione

Un punto e poco altro. La Roma non va oltre il pareggio all'Olimpico contro l'Atalanta, non sfruttando il passo falso del Como a Reggio Emilia e in attesa del match della Juve che stasera in casa col…

curva AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Vigili all'Olimpico. Accordo con la Roma

Redazione

Undicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in…

foto squadra AS Roma v Pisa SC - Serie A

Ostacolo Atalanta per sognare ancora

Redazione

Un passo alla volta. A cominciare da stasera, quando all Olimpico arriverà l'Atalanta di Palladino. E la Roma ha l'occasione di sfruttare il passo falso del Como per prendersi il quinto posto e…

Gasperini AS Roma Press Conference

Resa dei conti

Redazione

È l'ora delle scelte. I Friedkin all'ennesimo bivio della loro gestione romanista: Ranieri o Gasperini, non c è altra strada. Il rapporto tra allenatore e senior advisor dopo le parole di Sir Claudio…

ranieri gasperini AS Roma v Udinese Calcio - Serie A

Guerra intestina senza esclusione di (contrac)colpi

Redazione

Prima era solo un chiacchiericcio, un sembra, pare, dice. Dopo l'uno-due di questi giorni è una realtà dei fatti: tra il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini è…