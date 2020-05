Bundesliga, il 16 maggio la ripresa. Si inizierà con Dortmund-Schalke

Ecco la nuova data per la ripartenza della Bundesliga. E’ stato lo stesso presidente federale Seifer ad annunciarlo durante la conferenza di oggi, nella quale si sono riuniti i vertici della Federazione, i club di Bundes e quelli di Zweite Liga, la seconda divisione tedesca. La notizia è arrivata all’indomani del via libera del governo e della Cancelliera Angela Merkel, che aveva ribadito la volontà di proseguire il calcio ma con tutte le misure di sicurezza adeguate per garantire la salute dei protagonisti.

Da dove ripartirà la Bundesliga?

Al momento dello stop, in Germania il Bayern Monaco era saldamente al comando della classifica a quota 55 pungi, tallonato dal Borussia Dortmund di Haaland e dal Lipsia di Patrick Schick. Saranno proprio queste due squadre a inaugurare la prima giornata della ripresa, rispettivamente contro Schalke e Friburgo. Un turno che verrà spalmato in quattro giorni, fino al match delle 20.30 di lunedì, quando il Werder Brema affronterà il Bayer Leverkusen. Il Bayern invece giocherà domenica 17 maggio alle ore 18 in casa dell’Union Berlin. Di seguito il turno completo pubblicato da Sky Sport:

Sabato 16 maggio, 15:30

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Lipsia – SC Friburgo

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Sabato 16 maggio, 18:30

Eintracht Francoforte – Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, ore 15:30

FC Colonia – FSV Mainz 05

Domenica 17 maggio, 18:00

Union Berlin – Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, 20:30

Werder Brema – Bayer Leverkusen