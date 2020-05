Serie A, via libera dal governo ai club per gli allenamenti individuali

Il Comitato Tecnico Scientifico dà l’ok alla ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra. Secondo quanto riportato dall'”Ansa”, il Viminale, attraverso una circolare ai Prefetti, ha dichiarato nella sua nota ufficiale: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. La prescrizione sarà in vigore da domani fino alla data del 17 maggio, escludendo la possibilità di ogni attività di gruppo.