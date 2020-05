Cagliari, dalla regione ok alla ripresa degli allenamenti individuali da lunedì

Anche il Cagliari è pronto a tornare in campo. Il mondo del calcio comincia a respirare aria di ripresa: Bologna e Sassuolo hanno già annunciato il ritorno agli allenamenti, anche se individuali, in seguito all’ordinanza della Regione. Anche il Napoli ha ricevuto il via libera, Roma e Lazio potrebbero essere tra le prossime, ma intanto si muove qualcosa anche in Sardegna. Il governatore della Regione Christian Solinas ha annunciato su Facebook le riaperture graduali dal 4 maggio che riguardano anche il calcio: “Per gli sport di gruppo riconosciuti dal CONI riaprirò gli allenamenti nei centri sportivi. Questo significa che il Cagliari potrà riprendere gli allenamenti ad Asseminello, prima in maniera individuale e poi collettiva“. Come a Bologna e Sassuolo, anche per i calciatori di Zenga non sarà possibile accedere a palestre e spogliatoi mentre dal 18 maggio ci sarà il ritorno agli allenamenti di gruppo, come previsto dal decreto ministeriale.