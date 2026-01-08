Trigoria, Gasperini ritrova Pellegrini e Dovbyk: oggi si sono allenati in gruppo
I due lungodegenti giallorossi sono tornati ad allenarsi con la squadra e puntano la convocazione nel derby
I due lungodegenti giallorossi sono tornati ad allenarsi con la squadra e puntano la convocazione nel derby
Ancora due giorni prima della gara di domenica (ore 18) sul campo del Parma, decisiva per le speranze Champions. La Roma questa mattina ha svolto la seduta di allenamento dividendosi in due gruppi che…
Nessun allarme in casa Roma: Donyell Malen è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata odierna come da programma prestabilito. Il lavoro personalizzato, svolto ieri, faceva parte dello schema di…
La Roma è tornata in campo a Trigoria nel pomeriggio per preparare la delicata trasferta di Parma (domenica ore 18:00). Mancano tre partite al termine della stagione e Gasperini può finalmente contare…
Paulo Dybala sembra pronto a tornare in campo. "Sembra" perché il condizionale è sempre d'obbligo con la Joya, assente dal 25 gennaio. La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per continuare…
Dopo il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta che rischia di portare la Roma a -5 dal quarto posto se la Juventus dovesse vincere questa sera contro il Bologna, i giallorossi stanno godendo di una…
La Roma è tornata in campo a Trigoria per iniziare a preparare il big match di sabato sera contro l'Atalanta. Nonostante gli attriti (o meglio, il gelo) tra Ranieri e Gasperini, i giallorossi sono…
Dopo la vittoria di ieri sera contro il Pisa nell'anticipo della trentaduesima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini e il suo staff hanno concesso due giorni di totale riposo ai calciatori…
Non c'è sosta per la Roma che, dopo la batosta di ieri sera contro l'Inter che ha suscitato forti malumori nella piazza, questa mattina si è ritrovata a Trigoria per la programmata ripresa degli…
La Roma è tornata in campo stamattina per continuare il lavoro in vista dell'Inter. I giallorossi affronteranno la squadra di Chivu a San Siro tra 4 giorni e Gasperini spera di poter schierare Matias…
La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per l'ultimo allenamento della settimana. E Gian Piero Gasperini può continuare a sorridere: Matias Soulé, infatti, si è allenato in gruppo per il…
Continuano ad arrivare notizie positive da Trigoria per quanto riguarda le condizioni di Matias Soulé. L'argentino, infatti, dopo la ripresa in gruppo di ieri pomeriggio, anche oggi ha lavorato con i…
Matias Soulé si avvicina al ritorno in gruppo. Questo pomeriggio la Roma si è ritrovata a Trigoria dopo la deludente eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna. In caso giallorossa è…
Questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per proseguire la preparazione a due giorni dalla trasferta contro il Genoa, sfida in programma domenica 8 marzo a Marassi con fischio d'inizio alle…
Gian Piero Gasperini si prepara ad un pomeriggio da professore, ma intanto questa mattina ha diretto l'allenamento della Roma a Trigoria a tre giorni dalla trasferta contro il Genoa dell'ex De Rossi.
La Roma è tornata in campo stamattina per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Genoa. Non ci sono novità positive per quanto riguarda la lista degli infortunati: Dybala, dopo la…
Antivigilia di Roma-Juventus in quel di Trigoria, dove i giallorossi sono tornati ad allenarsi questa mattina. E Gian Piero Gasperini può sorridere: Paulo Dybala infatti, che ieri aveva aumentato…
La Roma torna in campo a quattro giorni dalla supersfida contro la Juventus di domenica sera all'Olimpico. Uno scontro fondamentale per cui Gasperini spera di ritrovare qualche pedina, in particolare…
La Roma continua a lavorare in vista del match di domenica contro la Cremonese e in mattinata si è allenata come di consueto a Trigoria. Buone notizie per Gasperini che ha comunque assenze importanti:…
Si avvicina la sfida contro la Cremonese di domenica sera, match delicatissimo per una Roma che non può perdere punti e terreno nella corsa Champions. La squadra di Gasperini, dopo l'amichevole di…
Dopo la giornata di riposo concessa da Gasperini, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Nella seduta odierna, sotto gli occhi di Ranieri, parte della squadra ha disputato anche un test amichevole…
Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli al Maradona nel big-match della venticinquesima giornata di campionato e il sorpasso alla Juventus con annesso quarto posto in solitaria, domani mattina la…
Si avvicina il big match del Maradona contro il Napoli di Conte. La Roma è tornata ad allenarsi in mattinata per preparare la gara di domenica sera. Buone notizie per Gasperini: anche oggi Paulo…
In mattinata la Roma si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione alla gara di lunedì contro il Cagliari, calcio d'inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Non buone notizie per Gasperini…
C'è da dimenticare in fretta la sconfitta di Udine e voltare pagina per la Roma di Gasperini. I giallorossi sono tornati nella Capitale già ieri e questa mattina erano già in campo a Trigoria per…
Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio a seguito del pareggio per 1-1 contro il Milan di domenica sera, la Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per proseguire la preparazione in vista…
Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e di Niccolò Pisilli, i giallorossi scendono in campo a Trigoria per l'ultimo allenamento alla vigilia di Roma-Stoccarda. La settima giornata della…
La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria a due giorni dalla gara di Europa League con lo Stoccarda. Match fondamentale per cercare di entrare nelle prime 8 del girone ed evitare così i playoff. Buone…
Dopo la presentazione ufficiale di Donyell Malen, la Roma è scesa in campo a Trigoria nel primo pomeriggio per continuare a lavorare in vista del match in casa del Torino. Domani alle 13:30 Gasperini…
La Roma si è ritrovata a Trigoria nel pomeriggio per preparare la sfida di sabato alle 18 contro il Sassuolo. Poche buone notizie per Gasperini che deve ancora fare i conti con tante assenze,…