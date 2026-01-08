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Trigoria

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Trigoria, nuovo stop per Dybala. A parte Hermoso e Soulé

Redazione

Gian Piero Gasperini si prepara ad un pomeriggio da professore, ma intanto questa mattina ha diretto l'allenamento della Roma a Trigoria a tre giorni dalla trasferta contro il Genoa dell'ex De Rossi.

Zaragoza AS Roma New Signing Bryan Zaragoza Training Session

Roma, la seduta a Trigoria: primo allenamento per Zaragoza

Redazione

C'è da dimenticare in fretta la sconfitta di Udine e voltare pagina per la Roma di Gasperini. I giallorossi sono tornati nella Capitale già ieri e questa mattina erano già in campo a Trigoria per…