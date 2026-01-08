Roma, la seduta a Trigoria: primo allenamento per Zaragoza Redazione Redazione 3 febbraio - 13:20 3 febbraio

C'è da dimenticare in fretta la sconfitta di Udine e voltare pagina per la Roma di Gasperini. I giallorossi sono tornati nella Capitale già ieri e questa mattina erano già in campo a Trigoria per…