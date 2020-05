La Roma ringrazia la Regione Lazio: “Dalla prossima settimana visite e allenamenti individuali”

Anche la Roma riceve il via libera per la ripresa degli allenamenti. Come l’Emilia-Romagna, anche la Regione Lazio sta per dare l’ok alla sedute individuali per gli atleti degli sport collettivi come il calcio. La squadra di Fonseca, come quella di Inzaghi, potrà tornare a correre nel proprio centro sportivo dalla prossima settimana. Dunque, come per Bologna, Parma e Sassuolo – oltre a Cagliari e Napoli che hanno ricevuto l’ok dei governatori – anche per i calciatori della Roma sarà possibile tornare ad allenarsi a Trigoria prima del 18 maggio, la data fissata dal premier Conte per le sedute collettive.

Ripresa allenamenti, la Roma ringrazia la Regione Lazio

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Roma ha scritto alla Regione Lazio, che ha accolto le richieste da parte dei club, desiderosi di riprendere gli allenament – anche se in forma individuale – già da lunedì. “L’AS Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale”.

Quindi, come detto, dalla prossima settimana sarà consentito sempre in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse. L’appello dei giocatori, come di Fonseca e Causarano, è stato ascoltato dal presidente della regione Nicola Zingaretti. Trigoria è stata già ampiamente predisposta e sanificata per accogliere i giocatori da subito, oltre ai tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori e i loro familiari. Grazie ai tanti campi del centro sportivo, sarà possibile allenarsi individualmente e divisi per fasce orarie, quindi in totale sicurezza. La Roma ha già preparato tutto da giorni, i giallorossi scalpitano e ora potranno riassaporare il campo di casa. La squadra di Fonseca comincerà la scalata verso la normalità quasi due mesi dopo l’ultimo allenamento, prima della partenza per Siviglia, prevista per l’11 marzo scorso.