Derby, Ponte Milvio aspetta gli ultrà: "Alle 20 chiudiamo tutto"
Commercianti e residenti ricordano gli scontri del 13 aprile 2025 tra cariche e idranti: “Qui scatterà il coprifuoco”
Commercianti e residenti ricordano gli scontri del 13 aprile 2025 tra cariche e idranti: “Qui scatterà il coprifuoco”
Tutto si deciderà domani mattina a via Rossellini a Milano, sede della Lega Serie A. È qui che sarà messa l’ultima parola sul giorno e l’ora in cui giocare Roma-Lazio. La possibilità di giocare lunedì…
La decisione definitiva non è ancora stata presa. Ma le parole del questore di Roma Roberto Massucci indicano una linea precisa: disputare il derby tra Roma e Lazio lunedì 18 maggio, evitando la…
Il calcio è un gioco semplice: ventidue uomini rincorrono un pallone per novanta minuti e alla fine segna Malen. Le partite della Roma, da gennaio a questa parte, suonano tutte così. Non è solo una…
Centouno minuti di rabbia e veleni. "Ci hanno mancato di rispetto, tutta l’Italia ha visto quello che hanno fatto", sbraita il Cuesta furioso. La stagione di Gasperini era praticamente finita: "Per un…
La Roma continua a spingere per Giovanni Manna. E, almeno in questo momento, non esiste un vero piano B. Il direttore sportivo del Napoli resta l'obiettivo primario e unico dei Friedkin per rifondare…
Malen si, Pellegrini e Zaragoza no. A tre giorni dalla trasferta di Parma, domenica alle 18, la Roma ritrova l'unica vera certezza del suo attacco. Nella seduta pomeridiana di ieri a Trigoria…
Manuela Giugliano tra orgoglio e passione. La stella della Roma femminile si racconta a 'La Repubblica' a partire dal terzo scudetto appena vinto con le giallorosse passando per il 'grido' al calcio…
La Roma rompe gli indugi e accelera per il nuovo direttore sportivo. I Friedkin si sono mossi per Giovanni Manna: nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra i Friedkin e Manna, che ha visto…
Il caso di Zeki Celik è uno dei più spinosi. Il turco oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. La Roma fin qui ne aveva offerti 2,6. Ma ora che a…
Era arrivato tra lo scetticismo dei tifosi. Venticinque milioni di euro per uno sconosciuto. Per di più brasiliano. Un giocatore pescato nella patria del calcio, certo. Ma pur sempre da un campionato…
Il pareggio della Juventus contro il Verona non può essere ignorato. Gian Piero Gasperini l’ha già fatto sapere alla squadra. È l’occasione di riaggrapparsi al treno della Champions League, distante…
Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé, scrive La Repubblica. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini,…
Così i due dirigenti arbitrali e più influenti della serie A — Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni — erano sotto intercettazione già più di un anno fa, e chissà se lo siano ancora. Proprio da uno di…
Fari puntati su Dybala. Inevitabilmente, perché Paulo è tornato ad allenarsi per un’intera settimana con i compagni ed è pronto a giocare. Stavolta forse dal primo minuto. Quello che non dipende da…
Koné torna ad allenarsi. Una buona notizia per il giocatore, pronto ad accumulare minuti soprattutto in vista dei Mondiali. Manu è uno dei maggiori indiziati a lasciare Trigoria entro il prossimo 30…
C'è un'altra partita sospetta, la sesta, nel mirino dei magi strati. Un match tra i più discussi della scorsa stagione e decisivo per lo scudetto. Perché ora la procura di Milano punta ad accertare…
tempo passa, il campionato sti per finire, ma a Roma e Liverpool tutto tace. Negli uffici della Uefa, scrive Marco Juric su La Repubblica, non è arrivata alcuna comunicazione, nessuna soluzione,…
C'è chi è stato convocato già da indagato e chi — la stragrande maggioranza — in veste di testimone per spiegare a chi indaga il meccanismo sui campi. Per costruire l’inchiesta sul calcio, la procura…
Dopo l'esonero pubblico di Massara da parte di Gasperini, e in attesa di una decisione dei Friedkin sul futuro del dirigente torinese, la Roma continua a ragionare sul profilo che dovrà accompagnare…
Londra, Trigoria, telefonate, dossier aperti. Mentre la Roma cambia pelle, Frederic Massara continua a muoversi come farebbe un direttore sportivo nel pieno delle sue funzioni. Nei giorni in cui…
La Roma tutta di Gasperini continua la sua rincorsa a un posto Champions con un bel successo pieno e meritato al Dall'Ara, restituendo lo sfregio europeo al Bologna: 2**-**0 nel primo tempo e tanti…
Una testa è caduta. Ma la faida nella Roma continua, come i colpi proibiti: **"Mi hanno cacciato", ha confessato Claudio Ranieri. Tutto è iniziato due settimane fa, quando prima di Roma-Pisa Ranieri…
Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Escluso dal progetto giallorosso, ma non sconfitto. Almeno sul piano economico. Al momento di lasciare non ha voluto regalare niente ai Friedkin. Prima di essere…
A Trigoria il rumore di fondo non se ne va. Ranieri e Gasperini continuano a convivere da separati in casa. Nel mezzo c’è il direttore sportivo Massara, che prosegue nel lavoro richiesto dalla…
Nei bassifondi di New York Robert De Niro si mise davvero al volante per entrare nella parte di Travis Bickle nel film Taxi Driver. A Roma, invece, tra la Magliana e il raccordo, può capitare di…
Non solo idee diverse sul piano sportivo: alla base dello scontro c’è altro. Qualcosa che tocca la sfera umana e caratteriale di un rapporto inesistente. Quel "teatrino" (così l’ha chiamato Gasperini)…
Piano B. Serve un altro tesoretto. Perché il sogno di finanziare il prossimo mercato con i ricavi della qualificazione in Champions League sbatte contro la realtà della classifica, di fatto un copia e…
Il triplice fischio, poi la conferenza stampa. Gian Piero Gasperini ha appena spiegato di essere stato tirato dentro alla polemica dal predecessore e senior advisor Claudio Ranieri. Tanto per…
Nella settimana dei veleni e delle polemiche, il pareggio malinconico dell'Olimpico lascia la Roma nel limbo dell'attesa. Quella della qualificazione in Europa, invariata in sostanza: dopo l'1-1 di…