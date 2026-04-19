La Repubblica

Roma e l'impero del Malen: rigore al 101', Parma furioso Redazione Redazione 11 maggio - 07:41 11 maggio

Centouno minuti di rabbia e veleni. "Ci hanno mancato di rispetto, tutta l’Italia ha visto quello che hanno fatto", sbraita il Cuesta furioso. La stagione di Gasperini era praticamente finita: "Per un…