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La Repubblica

Gasperini Parma Calcio 1913 v AS Roma - Serie A

Roma e l'impero del Malen: rigore al 101', Parma furioso

Redazione

Centouno minuti di rabbia e veleni. "Ci hanno mancato di rispetto, tutta l’Italia ha visto quello che hanno fatto", sbraita il Cuesta furioso. La stagione di Gasperini era praticamente finita: "Per un…

manna GettyImages-2264057152

La Roma a caccia del nuovo ds scommette tutto su Manna

Redazione

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna. E, almeno in questo momento, non esiste un vero piano B. Il direttore sportivo del Napoli resta l'obiettivo primario e unico dei Friedkin per rifondare…

Malen bologna roma

Juve e Milan frenano: per la Roma riparte la corsa Champions

Redazione

Il pareggio della Juventus contro il Verona non può essere ignorato. Gian Piero Gasperini l’ha già fatto sapere alla squadra. È l’occasione di riaggrapparsi al treno della Champions League, distante…

Dybala Malen Torino FC v AS Roma - Serie A

C'è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen

Redazione

Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé, scrive La Repubblica. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini,…

Dybala Bologna Roma

Il futuro di Dybala tra rinnovo e Boca Juniors

Redazione

Fari puntati su Dybala. Inevitabilmente, perché Paulo è tornato ad allenarsi per un’intera settimana con i compagni ed è pronto a giocare. Stavolta forse dal primo minuto. Quello che non dipende da…

koné GettyImages-2266657413

Allarme plusvalenze: Koné e Ndicka finiscono sul mercato

Redazione

Koné torna ad allenarsi. Una buona notizia per il giocatore, pronto ad accumulare minuti soprattutto in vista dei Mondiali. Manu è uno dei maggiori indiziati a lasciare Trigoria entro il prossimo 30…

Ndicka Bisseck FC Internazionale v AS Roma - Serie A

Inter-Roma, mistero Var. Richiesti i file originali

Redazione

C'è un'altra partita sospetta, la sesta, nel mirino dei magi strati. Un match tra i più discussi della scorsa stagione e decisivo per lo scudetto. Perché ora la procura di Milano punta ad accertare…

massara GettyImages-2266642360

Scaricato da Gasp ora Massara lavora alle plusvalenze

Redazione

Londra, Trigoria, telefonate, dossier aperti. Mentre la Roma cambia pelle, Frederic Massara continua a muoversi come farebbe un direttore sportivo nel pieno delle sue funzioni. Nei giorni in cui…

Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off

La Roma su Alajbegovic ma prima deve partire un big

Redazione

A Trigoria il rumore di fondo non se ne va. Ranieri e Gasperini continuano a convivere da separati in casa. Nel mezzo c’è il direttore sportivo Massara, che prosegue nel lavoro richiesto dalla…

tonetto AS Roma Travel To Australia

Se Tonetto si riscopre autista Uber

Redazione

Nei bassifondi di New York Robert De Niro si mise davvero al volante per entrare nella parte di Travis Bickle nel film Taxi Driver. A Roma, invece, tra la Magliana e il raccordo, può capitare di…