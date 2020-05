Sassuolo, ufficiale la ripresa degli allenamenti: “Dal 4 maggio sedute individuali facoltative”

L’Emilia Romagna continua a fare da apripista per il ritorno del calcio italiano, con il Napoli che ha già ottenuto l’ok e Roma e Lazio che invece lo attendono dalla Regione. L’ordinanza firmata dal governatore dell’Emilia Stefano Bonaccini ha decretato, da lunedì 4 maggio anziché dal 18 come da decreto del governo, la possibilità di allenamenti individuali anche per gli atleti di sport collettivi. Se Parma, Spal e Bologna restano in attesa, il Sassuolo esce allo scoperto e annuncia il ritorno al ‘Mapei’ con un comunicato: “A partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative“.

Sassuolo, la ripresa degli allenamenti: spogliatoi chiusi e sei calciatori ogni ora

La nota ufficiale del Sassuolo regola anche l’accesso e le modalità di allenamento: palestre e spogliatoi chiusi, sei atleti ogni ora e niente staff tecnico. “Sarà consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi alla struttura del Centro Sportivo (spogliatoi, palestre, uffici). Alle sedute individuali, che si articoleranno nell’arco delle mattinate, dal lunedì al venerdì, con l’utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all’ora (un atleta per ogni metà campo), non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza. Resta inteso – conclude il comunicato del club neroverde – che l’accesso al Mapei Football Center e al parcheggio esterno antistante l’ingresso continuerà ad essere interdetto a qualsiasi altra persona che non sia compresa nei soggetti sopra indicati”.