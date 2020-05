Bundesliga, Colonia: tre nuovi positivi al Covid. Il club continuerà ad allenarsi

In Bundesliga ci si prepara alla ripartenza dell’attività sportiva, ma non senza problemi. Il Colonia infatti ha comunicato tramite il sito ufficiale di aver riscontrato tre casi di positività al Coronavirus dopo aver effettuato i test sui componenti della prima squadra e dello staff tecnico. Come sottolinea la stessa società, gli allenamenti proseguiranno come da protocollo e le persone positive sono già state messe in quarantena. “Siamo in stretto contatto con i responsabili delle autorità sanitarie e con gli esperti”, queste le parole del responsabile medico Tim Meyer, che poi ha aggiunto: “Siamo convinti in questo moodo saremo in grado di permettere ai calciatori di praticare la loro professione con la migliore protezione medica possibile“. E’ arrivato anche il commento dell’amministratore delegato Horst Heldt: “La salute e la sfera privata dei giocatori e dello staffa ha la priorità su tutto. Le misure precedenti e la strategia dei test regolari si sono dimostrate valide per consentirci ora di reagire con soluzioni individuali”.