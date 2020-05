Presidenti di A in rivolta: “Con questo protocollo non si può giocare”

Nuovo incontro oggi in Lega e la Serie A parlerà del protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Come riporta repubblica.it, i rischi che tutto si possa fermare di nuovo il campionato con la sua applicazione sarebbero altissimi. “Se non cambia il protocollo, e si riduce la quarantena ad una settimana, sarà impossibile giocare” spiegano molti presidenti. “Anche perché – continuano alcuni numeri uno della A – con 124 partite, spostamenti continui, in 40 giorni è quasi impossibile che non salti fuori un positivo. E in quel caso, addio campionato. La quarantena da giugno va ridotta ad una settimana”. Qualcuno si è convinto che queste norme così severe siano solo un escamotage per costringerli a chiudere tutto.