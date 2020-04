Coronavirus, la Merkel sulla ripresa della Bundesliga: “Decisione il 6 maggio”

Mentre la Germania comincia i test generali per una possibile ripartenza, sottoponendo i calciatori della Bundesliga ai tamponi per verificare le loro condizioni, la cancelliera Angela Merkel e i vari presidenti dei Land tedeschi si sono riuniti in assemblea per decretare le sorti della riapertura Nazionale. “Il 6 maggio analizzeremo i progetti del ministro delle confessioni religiose, del ministro della gioventù e di quello dello sport” – ha detto la cancelliera tedesca – “dopodiché decideremo con quali tempistiche e in quali modi le scuole e gli asili potranno riaprire, così come la ripresa di determinate attività sportive”.

Dopo il buon esito del protocollo medico si sperava in un ok per la ripresa del campionato, ma il governo ha chiesto ai dirigenti della Lega di irrigidire il protocollo e aspettare i risultati dei primi tamponi, che verranno replicati lunedì.