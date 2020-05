Ibarra (Ceo Sky Italia): “Facciamo proposte da settimane, speriamo la Lega le prenda in esame”

“Ci auguriamo che l’Assemblea di domani sia finalmente l’occasione giusta in cui i rappresentanti dei club di Serie A possano prendere in serio esame la proposta di dialogo che da settimane facciamo loro”. Domani è in programma l’assemblea di Lega Serie A e al centro dei discorsi ci sarà anche la questione relativa ai diritti tv, tema sicuramente fondamentale per la ripresa del calcio. Il ceo di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato all’Ansa: “In tutta Europa, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, le leghe e i broadcaster stanno affrontando insieme questa grave emergenza trovando delle soluzioni equilibrate e di interesse generale. Sky ha proposto diverse soluzioni ma non ha ricevuto alcuna risposta. L’auspicio per domani è che anche in Italia, come in tutta Europa, la Lega Serie A ritrovi quel suo spirito costruttivo che ha contrassegnato molti anni di collaborazione con Sky”.