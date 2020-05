Lega Serie A, convocata il 13 maggio un’assemblea d’urgenza

Nuovo incontro in programma per fare il punto del calcio italiano. La Lega Serie A ha infatti comunicato tramite i propri canali ufficiali che mercoledì 13 maggio sarà convocata un’assemblea d’urgenza. I rappresentanti si ritroveranno in videoconferenza per discutere di alcuni argomenti delicati riguardanti l’attualità calcistica, come ad esempio la ripresa dell’attività agonistica delle squadre. Oltre alle comunicazioni del presidente e dell’ad, all’ordine del giorno ci sarà anche il dibattito sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi per il triennio 2018-2021. Insomma, tutto il mondo del calcio italiano in fermento per capire come e in che modalità eventualmente si potrà ricominciare con il campionato.