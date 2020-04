Coronavirus, ufficiale la fine della Ligue 1: PSG campione, il Rennes ai preliminari di Champions

Il consiglio d’amministrazione della Ligue 1 si è riunito questo pomeriggio per decidere il destino della Ligue 1, sospesa per la crisi legata al coronavirus. Si è scelto di cristallizzare la classifica, confermando le posizioni che c’erano prima dello stop. Ufficiale la vittoria del titolo per il PSG. In Champions il Marsiglia di Strootman, mentre il Rennes di Nzonzi chiude terzo e parteciperà ai preliminari. Fuori dalle coppe il Lione di Garcia, che chiude al settimo posto.