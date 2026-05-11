Le notizie sulla Roma aggiornate: indiscrezioni, interviste, approfondimenti, esclusive e tantissimo altro per esse aggiornato sulla squadra giallorossa. Potrai seguire le partite in diretta, avere news sugli eventi in streaming e conoscere tutto quello che ruota attorno alla Roma. Ogni evento è seguito in tempo reale: dalla presentazioni dei nuovi calciatori, ai live match in campo nazionale ed internazionale. Champions League, Europa League, Conference League e Serie A: tutte le notizie sulle competizioni in cui gioca la Roma Notizie AS Roma Dove vedere le partite della Roma in streaming? Quando gioca la Roma? Qual è la formazione? Domande a cui Forzaroma.info risponde quotidianamente. Notizie su Totti, De Rossi e tutti gli ex giocatori, ma anche quelli attuali che compongono la rosa della Roma. Dall’allenatore, alla squadra. In questa categoria sono presenti tutte le news in primo piano e in tempo reale sulla Roma.