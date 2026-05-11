Mourinho, il ritorno al Real Madrid è sempre più vicino: manca l'ok di Florentino
Il 'sì' per il secondo matrimonio tra lo Special One e i Blancos potrebbe arrivare proprio dopo le elezioni presidenziali recentemente annunciate
Il 'sì' per il secondo matrimonio tra lo Special One e i Blancos potrebbe arrivare proprio dopo le elezioni presidenziali recentemente annunciate
La proposta della Lega Calcio di anticipare la stracittadina all'Olimpico non avrebbe avuto esito positivo e dovrebbe essere confermata la decisione del Prefetto
Con l'arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale uno dei temi più caldi da affrontare è quello che concerne il profilo migliore per il post Massara
Pietro Iemmello come Francesco Totti. No, non è un paragone di campo, ma il racconto di quanto accaduto ieri sera sul rettangolo verde del Ceravolo. Il Catanzaro ha battuto 3-0 l'Avellino regalandosi…
L'idea della Roma è uno stipendio da 2 milioni più bonus legati a presenze e gol. Una soluzione che può accontentare entrambe le parti
La Lega Serie A aveva proposto il ritorno della stracittadina a domenica ma alle 12, con la finale ATP 1000 posticipata alle 17:30. Tutti gli aggiornamenti
In ballo anche i rinnovi di Pellegrini, Celik e Dybala. L'entourage della Joya attende la decisione della proprietà
In Lombardia l'evento che riunirà tutti i romanisti del mondo. Ecco il programma integrale
"Anche Capello il primo anno era in difficoltà poi con 2/3 acquisti come Batistuta la squadra è migliorata e ha vinto lo scudetto", le parole di Pluto alla prima del suo documentario
L'olandese protagonista di un siparietto prima dell'allenamento che ha scatenato il popolo romanista, ormai pazzo di lui
L'ex ds giallorosso si esprime sulle dinamiche che hanno portato alla separazione tra il senior advisor e il club: "Potrà incidere in futuro"
La bandiera romanista si esprime sulla corsa Champions e glissa su un eventuale ritorno in società per il centenario: "Ora pensiamo alla Roma e basta, è la priorità. Ranieri in Nazionale? Ben venga"
Dybala sa che il presupposto per il rinnovo è il taglio sostanzioso dell'ingaggio: si potrebbe pensare a una base di 2/2,5 milioni più bonus ma anche una sorta di partnership commerciale
Il brasiliano ammira lo storico ritratto della leggenda giallorossa nel cuore della capitale e conquista tutti
Incredibile ma vero. Dopo l'annuncio dell'amministratore delegato della Serie A De Siervo e l'ufficialità arrivata direttamente dalla Lega, è arrivato il dietrofront ufficiale. Il derby Roma-Lazio si…
Il futuro di Paulo Dybala è diventato improvvisamente una priorità in casa Roma. Dopo le parole pronunciate nel post partita di Parma, i contatti tra l’entourage dell’argentino e il club si sono…
Il caos legato all'orario e al giorno del derby (e di altre 4 partite della serie A) non si placa, anzi. Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha comunicato che la stracittadina si disputerà domenica…
Ci sono giocatori che nel corso di una stagione diventano eroi quasi per caso, ed è quello che è successo domenica ad un insospettabile Devyne Rensch. L'olandese, entrato ad un quarto d'ora dalla fine…
Walter Sabatini parla di nuovo della sua esperienza nella capitale. L’ex direttore sportivo della Roma, intervistato da AS, ha ripercorso l’esperienza nella Capitale soffermandosi sul rapporto con…
Sessantasette punti in trentasei giornate, tanti anni fa era normalità. Ma quello che ha fatto Gasperini oggi sembra eccezionale. Perché con una vittoria nelle ultime due giornate la Roma taglierebbe…
Sul pasticcio del derby Roma-Lazio del 17 maggio il Codacons ha presentato oggi una segnalazione all’Antitrust e una formale diffida a Lega Serie A, AS Roma, SS Lazio e Figc allo scopo di tutelare…
Una lotta che continuerà e si deciderà esclusivamente nelle ultime due partite della stagione. Il Napoli cade sorprendentemente in casa contro il Bologna e torna nel gruppo in corsa per la Champions.
"Guardo il calcio italiano? Io ho sempre simpatizzato per la Roma, molti argentini hanno giocato lì, anche Batistuta che per me è stato uno dei migliori numeri 9 del calcio argentino", queste le…
Dopo l'annuncio dell'ad Luigi De Siervo, è arrivata l'ufficialità direttamente dalla Lega Serie A. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà alle 12:30 di domenica 17 maggio. Di seguito tutti gli orari…
Manca meno di una settimana e la situazione legata al derby tra Roma e Lazio rimane bollente. L'ad Luigi De Siervo ha annunciato nelle ultime ore la decisione di giocare la partita domenica 17 maggio…
Nonostante la sua nuova avventura col Watford, il filo che lega Edoardo Bove alla Roma rimane (e rimarrà) indissolubile. L'ex centrocampista, a tre anni esatti di distanza, ha voluto ricordare uno dei…
Donyell Malen è stato il protagonista della vittoria contro il Parma. Tanto per cambiare l'olandese ha segnato una doppietta, stavolta pareggiando e poi superando il record di Mario Balotelli…
Donyell Malen e Devyne Rensch sono stati tra i grandi protagonisti della vittoria in rimonta conquistata ieri dalla Roma contro il Parma. Dopo l’exploit del Tardini e l’allenamento di scarico svolto…
La Roma, dopo la vittoria ottenuta in extremis contro il Parma, ha già messo nel mirino il derby contro la Lazio che si giocherà domenica alle 12:30. Questa mattina la squadra si è ritrovata a…