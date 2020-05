La Lazio viola le regole: a Formello si giocano partitelle vietate

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, ma ad alcuni occhi indiscreti non è sfuggito un particolare. Simone Inzaghi – secondo il “Corriere della Sera” – ha guidato due partitelle di tre contro tre, una al mattino e una al pomeriggio. Un allenamento non consentito dalle attuali disposizioni del Governo, che costringono i calciatori ad allenarsi individualmente anche se nei propri centri sportivi. Una rete verde avrebbe dovuto isolare i campi del centro sportivo ma le voci e gli occhi dei cronisti presenti a Formello hanno fatto saltare i piani. La società biancoceleste – grande sostenitrice fin da subito della ripartenza del campionato – si è quindi “portata avanti” anticipando la riapertura dei lavoro in gruppi previsto per il 18 maggio. La partitella, che serve a Inzaghi per aumentare i ritmi del lavoro e seppur di brevissima durata e a intensità ridotta, non è al momento consentita.

Di certo la società biancoceleste si sente al sicuro dal punto di vista delle precauzioni a tutela dei calciatori, tanto che il responsabile sanitario del club, Ivo Pulcini, ha spiegato: “Il nostro centro sportivo è sanificato, ai calciatori vengono rilevati tutti i dati: temperatura, frequenza cardiaca, ossimetria. Se superano il cancello non significa che sono sani, ma che sono perfetti. Teoricamente potrebbero anche allenarsi in maniera collettiva”.