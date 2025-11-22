Forzaroma.info

Dove vedere la partita

Scopri dove vedere la partita della Roma con tutte le informazioni su canali TV, piattaforme di streaming e dirette ufficiali. Segui gli aggiornamenti su diritti televisivi, emittenti e servizi online che trasmettono le gare in diretta. Trova rapidamente le opzioni per guardare la AS Roma su qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

Dove vedere Parma-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma sogna ancora la qualificazione in Champions League, ancora di più dopo il netto successo per 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico di lunedì…

AS Roma v Pisa SC - Serie

Dove vedere Roma-Fiorentina in TV e LIVE streaming

Redazione

Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma insegue ancora un posto in Europa. Lunedì all'Olimpico arriva la Fiorentina di Vanoli, in un match fondamentale per continuare a sperare in un…

esultanza AS Roma v Pisa SC - Serie A

Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma, dopo l'amaro pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta, vuole tornare a vincere per alimentare le speranze di rincorsa al quarto posto o quantomeno provare ad assicurarsi la quinta…

esultanza squadra AS Roma v Pisa SC - Serie A

Dove vedere Roma-Atalanta in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma, dopo una settimana di polemiche e malumori, vuole continuare la striscia positiva dopo il 3-0 di venerdì scorso contro il Pisa. All'Olimpico arriva l'Atalanta settima in classifica e a -4…

FC Internazionale v AS Roma - Serie A

Dove vedere Roma-Pisa in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma vuole rialzare la testa dopo il pesante ko di San Siro di San Siro di domenica scorsa. All'Olimpio arriva il Pisa ultimo in classifica. Gasp continua a combattere con l'emergenza infortuni:…

Angelino Pisilli Arena Cristante AS Roma v US Lecce - Serie A

Dove vedere Inter-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

Archiviata la sosta nazionali mancano poco più di 24 ore al big-match tra Roma e Inter, sfida valida per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi vogliono conquistare un risultato…

Malen AS Roma v Juventus FC

Dove vedere Roma-Bologna in TV e LIVE streaming

Redazione

Poco più di 24 ore alla sfida di Europa League tra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale. I giallorossi vogliono staccare il pass per i quarti davanti al proprio pubblico dopo…

Gasperini Fabregas AS Roma v Como 1907 - Serie A

Dove vedere Como-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma torna a giocare in campionato dopo il dolceamaro pareggio contro il Bologna di giovedì e in attesa del ritorno dell'EuroDerby degli ottavi di finale all'Olimpico. Reduce dal ko di Marassi…

Malen Wesley AS Roma v Juventus FC

Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta subita a Genoa. Subito davanti c’è una partita decisiva: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La squadra di…

esultanza AS Roma v US Cremonese - Serie A

Dove vedere Genoa-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La squadra di Gasperini inaugura il tour-de-force con cinque gare in 15 giorni dalla sfida contro il Genoa a Marassi. Dopo il pari-beffa per 3-3 contro la Juventus di domenica scorsa, i giallorossi…

esultanza AS Roma v US Cremonese - Serie A

Dove vedere Roma-Juventus in TV e LIVE streaming

Redazione

La squadra di Gasperini si prepara alla seconda gara consecutiva tra le mura amiche dell'Olimpico. Dopo il 3-0 rifilato alla Cremonese domenica scorsa, infatti, i giallorossi torneranno in campo…

Malen Napoli Roma

Dove vedere Roma-Cremonese in TV e LIVE streaming

Redazione

La squadra di Gasperini tornerà in campo domenica sera (calcio d'inizio ore 20:45) contro la Cremonese di Nicola. I giallorossi devono ritrovare la vittoria dopo il pareggio beffa al Maradona. In…

AS Roma v SSC Napoli - Serie A

Dove vedere Napoli-Roma in Tv e LIVE streaming

Redazione

Sfida d'alta classifica tra Napoli e Roma. I giallorossi sognano l'aggancio in classifica e vogliono vendicare lo 0-1 dell'andata. Gasperini ha battuto una sola volta Conte in Serie A, vittoria l'anno…

Wesley AS Roma v Como 1907 - Serie A

Dove vedere Roma-Cagliari in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma è pronta per tornare in campo dopo la sconfitta esterna contro l'Udinese. La squadra di Gasp va alla ricerca di punti fondamentali per rimanere in corsa Champions e all'Olimpico affronterà un…

squadra AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie A

Dove vedere Udinese-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma affronta l'Udinese in trasferta nella gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i giallorossi che vogliono ritrovare il successo dopo il pari di una settimana fa…

dybala GettyImages-2258162504

Dove vedere Panathinaikos-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma è pronta per tornare in campo dopo il pareggio casalingo contro il Milan. Domani giovedì 29 gennaio alle 21:00 la squadra di Gasperini scenderà in campo ad Atene per l'ottava e ultima giornata…

AS Roma v Genoa CFC - Serie A

Dove vedere Roma-Milan in TV e LIVE streaming

Redazione

Roma contro Milan, Gasperini contro Allegri. La sfida più attesa della domenica di Serie A si giocherà all'Olimpico con i giallorossi che vogliono continuare a correre e portare a casa punti…

Wesley AS Roma v Como 1907 - Serie A

Dove vedere Roma-Stoccarda in TV e LIVE streaming

Redazione

Si avvicina la sfida fra Roma e Stoccarda, match valido per la settima giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi vogliono vincere il quarto incontro consecutivo nella competizione…

Soulé roma torino

Dove vedere Torino-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

Si avvicina la sfida fra Torino e Roma, la seconda della settimana dopo quella di martedì in Coppa Italia. I giallorossi vogliono assolutamente vincere il terzo incontro stagionale dopo le prime due…

AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie A

Dove vedere Roma-Torino in TV e LIVE streaming

Redazione

Non c'è pausa per la Roma che, dopo i successi contro Lecce e Sassuolo, ospita il Torino all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia in programma sabato 10 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle…

Soulé Mancini Roma Genoa

Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e LIVE streaming

Redazione

Manca sempre meno alla prima gara del girone di ritorno tra Roma e Sassuolo, in programma sabato 10 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18:00. I giallorossi, al terzo match in una…

Wesley Roma Genoa

Dove vedere Atalanta-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

Si avvicina il match tra Atalanta e Roma che si giocherà sabato 3 gennaio: appuntamento alle ore 20:45 per il calcio d'inizio alla New Balance Arena. Sarà la prima sfida da ex per Gian Piero Gasperini…

AS Roma v Como 1907 - Serie A

Dove vedere Roma-Genoa in TV e LIVE streaming

Redazione

Roma contro Genoa, Gasperini contro De Rossi. A chiudere la diciassettesima giornata di Serie A e il 2025 del massimo campionato italiano sarà una sfida tra ex, in programma lunedì 29 dicembre…

AS Roma v Como 1907 - Serie A

Dove vedere Juventus-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

Dopo il successo di lunedì contro il Como, la Roma si prepara ad affrontare la Juventus allo Stadium nel big-match del sabato sera valido per la sedicesima giornata di campionato. I giallorossi…

Wesley AS Roma v SSC Napoli - Serie A

Dove vedere Roma-Como in TV e LIVE streaming

Redazione

Roma contro Como, Gasperini contro Fabregas. A chiudere la quindicesima giornata di Serie A sarà una sfida dal sapore europeo. I giallorossi dovranno fare a meno di Celik (squalificato) e…

gasperini Cagliari Calcio v AS Roma - Serie A

Dove vedere Celtic-Roma in Tv e LIVE streaming

Redazione

Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, la Roma ha l’opportunità di voltare subito pagina. Domani alle 21 i giallorossi affronteranno a Glasgow il Celtic guidato da Nancy, in una sfida che…

esultanza squadra US Cremonese v AS Roma - Serie A

Dove vedere Cagliari-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma è pronta per tornare in campo dopo la sconfitta contro il Napoli. Appuntamento domani alle 15.00 contro il Cagliari all'Unipol Domus, nel match valido per la quattordicesima giornata di…

El Aynaoui Midtjylland

Dove vedere Roma-Napoli in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma è pronta per tornare in campo dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland. Appuntamento alle 20:45 contro il Napoli in emergenza a centrocampo che non avrà Anguissa, De Bruyne e…

esultanza AS Roma v Udinese Calcio - Serie A

Dove vedere Roma-Midtjylland in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma torna in campo europeo dopo la vittoria al rientro dalla sosta contro la Cremonese. La squadra di Gasperini ospita all'Olimpico il Midtjylland, capolista della fase campionato di Europa League…

Esultanza Wesley Mancini AS Roma v Bologna FC 1909 - Serie A

Dove vedere Cremonese-Roma in TV e LIVE streaming

Redazione

La Roma torna in campo domani dopo l'ultima sosta nazionali del 2025 per la sfida allo Stadio Zini contro la Cremonese. La squadra di Gasperini, dopo la vittoria interna contro l'Udinese, vuole…