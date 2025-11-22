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Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma sogna ancora la qualificazione in Champions League, ancora di più dopo il netto successo per 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico di lunedì…
Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma sogna ancora la qualificazione in Champions League, ancora di più dopo il netto successo per 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico di lunedì…
Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma insegue ancora un posto in Europa. Lunedì all'Olimpico arriva la Fiorentina di Vanoli, in un match fondamentale per continuare a sperare in un…
La Roma, dopo l'amaro pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta, vuole tornare a vincere per alimentare le speranze di rincorsa al quarto posto o quantomeno provare ad assicurarsi la quinta…
La Roma, dopo una settimana di polemiche e malumori, vuole continuare la striscia positiva dopo il 3-0 di venerdì scorso contro il Pisa. All'Olimpico arriva l'Atalanta settima in classifica e a -4…
La Roma vuole rialzare la testa dopo il pesante ko di San Siro di San Siro di domenica scorsa. All'Olimpio arriva il Pisa ultimo in classifica. Gasp continua a combattere con l'emergenza infortuni:…
Archiviata la sosta nazionali mancano poco più di 24 ore al big-match tra Roma e Inter, sfida valida per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi vogliono conquistare un risultato…
Poco più di 24 ore alla sfida di Europa League tra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale. I giallorossi vogliono staccare il pass per i quarti davanti al proprio pubblico dopo…
La Roma torna a giocare in campionato dopo il dolceamaro pareggio contro il Bologna di giovedì e in attesa del ritorno dell'EuroDerby degli ottavi di finale all'Olimpico. Reduce dal ko di Marassi…
La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta subita a Genoa. Subito davanti c’è una partita decisiva: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La squadra di…
La squadra di Gasperini inaugura il tour-de-force con cinque gare in 15 giorni dalla sfida contro il Genoa a Marassi. Dopo il pari-beffa per 3-3 contro la Juventus di domenica scorsa, i giallorossi…
La squadra di Gasperini si prepara alla seconda gara consecutiva tra le mura amiche dell'Olimpico. Dopo il 3-0 rifilato alla Cremonese domenica scorsa, infatti, i giallorossi torneranno in campo…
La squadra di Gasperini tornerà in campo domenica sera (calcio d'inizio ore 20:45) contro la Cremonese di Nicola. I giallorossi devono ritrovare la vittoria dopo il pareggio beffa al Maradona. In…
Sfida d'alta classifica tra Napoli e Roma. I giallorossi sognano l'aggancio in classifica e vogliono vendicare lo 0-1 dell'andata. Gasperini ha battuto una sola volta Conte in Serie A, vittoria l'anno…
La Roma è pronta per tornare in campo dopo la sconfitta esterna contro l'Udinese. La squadra di Gasp va alla ricerca di punti fondamentali per rimanere in corsa Champions e all'Olimpico affronterà un…
La Roma affronta l'Udinese in trasferta nella gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i giallorossi che vogliono ritrovare il successo dopo il pari di una settimana fa…
La Roma è pronta per tornare in campo dopo il pareggio casalingo contro il Milan. Domani giovedì 29 gennaio alle 21:00 la squadra di Gasperini scenderà in campo ad Atene per l'ottava e ultima giornata…
Roma contro Milan, Gasperini contro Allegri. La sfida più attesa della domenica di Serie A si giocherà all'Olimpico con i giallorossi che vogliono continuare a correre e portare a casa punti…
Si avvicina la sfida fra Roma e Stoccarda, match valido per la settima giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi vogliono vincere il quarto incontro consecutivo nella competizione…
Si avvicina la sfida fra Torino e Roma, la seconda della settimana dopo quella di martedì in Coppa Italia. I giallorossi vogliono assolutamente vincere il terzo incontro stagionale dopo le prime due…
Non c'è pausa per la Roma che, dopo i successi contro Lecce e Sassuolo, ospita il Torino all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia in programma sabato 10 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle…
Manca sempre meno alla prima gara del girone di ritorno tra Roma e Sassuolo, in programma sabato 10 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18:00. I giallorossi, al terzo match in una…
Si avvicina il match tra Atalanta e Roma che si giocherà sabato 3 gennaio: appuntamento alle ore 20:45 per il calcio d'inizio alla New Balance Arena. Sarà la prima sfida da ex per Gian Piero Gasperini…
Roma contro Genoa, Gasperini contro De Rossi. A chiudere la diciassettesima giornata di Serie A e il 2025 del massimo campionato italiano sarà una sfida tra ex, in programma lunedì 29 dicembre…
Dopo il successo di lunedì contro il Como, la Roma si prepara ad affrontare la Juventus allo Stadium nel big-match del sabato sera valido per la sedicesima giornata di campionato. I giallorossi…
Roma contro Como, Gasperini contro Fabregas. A chiudere la quindicesima giornata di Serie A sarà una sfida dal sapore europeo. I giallorossi dovranno fare a meno di Celik (squalificato) e…
Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, la Roma ha l’opportunità di voltare subito pagina. Domani alle 21 i giallorossi affronteranno a Glasgow il Celtic guidato da Nancy, in una sfida che…
La Roma è pronta per tornare in campo dopo la sconfitta contro il Napoli. Appuntamento domani alle 15.00 contro il Cagliari all'Unipol Domus, nel match valido per la quattordicesima giornata di…
La Roma è pronta per tornare in campo dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland. Appuntamento alle 20:45 contro il Napoli in emergenza a centrocampo che non avrà Anguissa, De Bruyne e…
La Roma torna in campo europeo dopo la vittoria al rientro dalla sosta contro la Cremonese. La squadra di Gasperini ospita all'Olimpico il Midtjylland, capolista della fase campionato di Europa League…
La Roma torna in campo domani dopo l'ultima sosta nazionali del 2025 per la sfida allo Stadio Zini contro la Cremonese. La squadra di Gasperini, dopo la vittoria interna contro l'Udinese, vuole…