Pierpaolo Sileri rincara la dose dopo le parole di questa mattina di Spadafora sulla ripresa del campionato. Se gli allenamenti potrebbero ripartire il 18 maggio, la stessa certezza non c’è per la Serie A: Di seguito le dichiarazioni del Viceministro della Saluta a Radio 2 durante il programma ‘Un giorno da pecora‘: “Calcio? Vedo inverosimile che riprenda, nel rispetto dei calciatori, non è il tennis o la F1, c’è contatto fisico tra i calciatori.