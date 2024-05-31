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Ufficializzazioni

Segui in tempo reale tutte le ufficializzazioni di acquisti e cessioni della Roma con aggiornamenti dettagliati sulle operazioni di mercato. Scopri i nuovi arrivi, le cessioni e le strategie della società per rinforzare la squadra. Analizziamo le mosse della dirigenza, le cifre delle trattative e l’impatto dei trasferimenti sulle ambizioni della AS Roma. Resta sempre aggiornato con le ultime notizie di calciomercato giallorosso.
AS Roma Unveil New Signing Bryan Zaragoza

Ora è ufficiale: Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma

Redazione

Adesso è ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso accoglie quello che, con tutta probabilità, è l'ultimo colpo di un importante mercato di gennaio che ha visto…

AS Roma Unveil New Signing Kostas Tsimikas

Roma, ufficiale l'arrivo di Tsimikas: ha scelto il numero 12

Redazione

Kostas Tsimikas è un nuovo giocatore della Roma. Ieri il terzino greco era arrivato nella Capitale, mentre oggi ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2026. L'ex Liverpool arriva in prestito secco…

Hermoso AS Roma Unveil New Signing Mario Hermoso

Hermoso, ora è ufficiale: lo spagnolo indosserà il 22

Redazione

Mario Hermoso è un nuovo giocatore della Roma. Il centrale spagnolo era nella lista degli svincolati dopo la scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e i giallorossi lo hanno di fatto strappato…

Bove Abraham AS Roma v Bayer 04 Leverkusen: Semi-Final First Leg - UEFA Europa League

Roma, ufficiali le cessioni di Bove e Abraham

Redazione

Nella giornata di oggi, la Roma ha ufficializzato anche due cessioni. Ha salutato, in prestito, Edoardo Bove che andrà a giocare nella Fiorentina. Di seguito il comunicato del club giallorosso: L’AS…

artem dovbyk uff

Roma, ecco l'ufficialità di Dovbyk: indosserà la numero 11

Redazione

Artem Dovbyk è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, lo ha annunciato il club sul suo profilo X e sul sito ufficiale. Dopo giorni intensi di trattative che hanno coinvolto dal mister Daniele De…