Ora è ufficiale: Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma Redazione Redazione 2 febbraio - 18:36 2 febbraio

Adesso è ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso accoglie quello che, con tutta probabilità, è l'ultimo colpo di un importante mercato di gennaio che ha visto…