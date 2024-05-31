Roma Primavera, ufficiale il rinnovo di Bah: contratto fino al 2028
Buba Sangaré è un nuovo giocatore dell'Elche. La Roma ha chiuso l'ultimo colpo in uscita, cedendo il giovane terzino spagnolo al club che milita nella Liga. Il classe 2006 si trasferisce in prestito…
Adesso è ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso accoglie quello che, con tutta probabilità, è l'ultimo colpo di un importante mercato di gennaio che ha visto…
Adesso è ufficiale: Lorenzo Venturino è un nuovo giocatore della Roma. Il classe 2006 arriva dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7/8 milioni di euro.
Kostas Tsimikas è un nuovo giocatore della Roma. Ieri il terzino greco era arrivato nella Capitale, mentre oggi ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2026. L'ex Liverpool arriva in prestito secco…
Ieri l'arrivo a Termini dopo giorni di trattative con il Verona per risolvere gli ultimi cavilli e oggi l'ufficialità: Daniele Ghilardi è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore classe 2003 arriva…
Gasperini può finalmente abbracciare il suo nuovo esterno. Wesley è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'esterno brasiliano è sbarcato domenica mattina a Fiumicino, accolto da tantissimi…
Adesso è ufficiale: Neil El Aynaoui è un nuovo giocatore della Roma. Il marocchino arriva dal Lens per 25 milioni complessivi - 22 di parte fissa più 3 di bonus. È il primo colpo dell'era Gasperini e…
Mancava solo l’ufficialità e alla fine è arrivata. Mile Svilar continuerà a essere un giocatore della Roma fino al 2030. Per l’estremo difensore serbo si tratta di un salto di qualità nella sua…
Si conclude dopo meno di un anno l'avventura giallorossa di Samuel Dahl. Il terzino svedese si trasferirà a titolo definitivo al Benfica dopo 6 mesi di prestito: il club portoghese ha deciso di…
Adesso è ufficiale, Anass Salah-Eddine è un nuovo giocatore della Roma. Florent Ghisolfi è riuscito a chiudere un altro colpo in entrata a pochi minuti dalla fine della finestra invernale di…
Ultimo giorno di mercato frenetico per la Roma che dopo Nelsson ufficializza anche Lucas Gourna-Douath. Il centrocampista francese classe 2003 arriva in prestito con diritto di riscatto dal…
Il primo dei tre colpi chiusi dalla Roma nell'ultimo giorno di mercato invernale è stato ufficializzato. Victor Nelsson è un nuovo giocatore dell'AS Roma. La Lega ha inserito il trasferimento dal…
Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma. L'ex Torino sostituirà De Rossi, esonerato questa mattina con un comunicato ufficiale del club. Il tecnico croato ha firmato un contratto che lo legherà ai…
Mats Hummels è un nuovo giocatore della Roma. Il centrale tedesco era nella lista degli svincolati dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund e i giallorossi lo hanno strappato alla…
Dopo giorni di trattative, ora è ufficiale: Chris Smalling sarà un nuovo giocatore dell'Al-Fayha. Il centrale inglese si trasferirà in Arabia con un contratto biennale da circa 6 milioni di euro annui…
Mario Hermoso è un nuovo giocatore della Roma. Il centrale spagnolo era nella lista degli svincolati dopo la scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e i giallorossi lo hanno di fatto strappato…
È l'ultimo giorno di calciomercato in Arabia (che chiuderà stanotte alle 23 italiane) e la Roma vuole sfruttare queste ultime ore per mettere a segno gli ultimi colpi in uscita. Come riporta Fabrizio…
Nella giornata di oggi, la Roma ha ufficializzato anche due cessioni. Ha salutato, in prestito, Edoardo Bove che andrà a giocare nella Fiorentina. Di seguito il comunicato del club giallorosso: L’AS…
La Roma ha ufficializzato Manu Konè, i giallorossi hanno depositato il contratto del francese. Il giocatore ha firmato pochi minuti fa ed è un nuovo giocatore dei giallorossi. Affare da 18 milioni più…
Nella giornata di oggi si è concluso lo scambio che ha visto Tammy Abraham trasferirsi in rossonero e Alexis Saelemaekers raggiungere la capitale. Di seguito il comunicato del club: L'AS Roma è lieta…
Saud Abdulhamid è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, lo ha annunciato il club sul suo profilo X e sul sito ufficiale. La notizia era stata diffusa in anticipo dai media arabi, che hanno…
La Roma annuncia un altro colpo in uscita: Jan Oliveras, esterno spagnolo classe 2004, si trasferisce in prestito alla Dinamo Zagabria. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato…
Davide Mastrantonio saluta la Roma. Il giovane portiere passa in prestito al Milan Futuro e giocherà in Serie C. Nella giornata di ieri invece era stato Boer a cambiare squadra: il prossimo anno…
Artem Dovbyk è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, lo ha annunciato il club sul suo profilo X e sul sito ufficiale. Dopo giorni intensi di trattative che hanno coinvolto dal mister Daniele De…
Dopo la straordinaria accoglienza ricevuta a Fiumicino domenica scorsa, Matìas Soulé è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'argentino arriva dopo una lunga trattativa con la Juventus chiusa…
Dopo Sangaré, Le Fée, Ryan e il riscatto di Angeliño, la Roma ha ufficializzato il quinto acquisto del suo calciomercato. Si tratta di Samuel Dahl, sbarcato a Fiumicino lo scorso venerdì. Per…
È ufficiale il riscatto di Angeliño. La notizia era già circolata ieri e oggi è arrivato anche il comunicato della Roma. Al Lipsia andranno 5 milioni di euro (pagabili in tre anni). Lo spagnolo era…