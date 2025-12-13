Roma Femminile in Campidoglio, Gualtieri: "Orgogliosi di premiare le campionesse"
Il primo cittadino della Capitale: "Questo successo dà prestigio a Roma e contribuisce alla crescita dello sport femminile"
Il primo cittadino della Capitale: "Questo successo dà prestigio a Roma e contribuisce alla crescita dello sport femminile"
In occasione della Festa della Mamma, la Roma ha portato avanti una nuova iniziativa sociale all’interno della Casa di Reclusione di Rebibbia. Una delegazione della prima squadra femminile, composta…
Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto congratularsi con la Roma Femminile per il terzo scudetto della loro storia. Le giallorosse hanno riportato il tricolore nella Capitale con due…
Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile neo-campione d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport dopo il successo per 2-0 contro la Ternana che ha regalato alle…
L'allenatore della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club giallorosso alla vigilia della sfida contro la Ternana, in programma domani (sabato 2 maggio) al Tre Fontane con…
La Roma Femminile è pronta a tornare in campo per disputare il big-match contro la Juventus, in programma domani (sabato 25) alle 12:30 e valida per la diciannovesima giornata di campionato. Di…
Si avvicina la finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Juventus. Sono state infatti definite data, orario e sede dell'ultimo atto della Coppa Italia Women. La sfida tra giallorosse e bianconere si…
La Roma Femminile batte il Como in un rocambolesco 4-3 e consolida il primato in classifica salendo a 43 punti e portandosi a +9 sull’Inter seconda (con una gara in meno), avvicinandosi sempre di più…
La Roma Femminile batte l'Inter nel ritorno delle semifinali e strappa il pass per la finale di Coppa Italia per il sesto anno consecutivo. Partita solida e attenta delle giallorosse che vanno avanti…
La Roma Femminile vince il derby. A Formello le ragazze di Rossettini hanno ribaltato il risultato e hanno vinto 1-2. Ad aprile le danze ci aveva pensato Karczewska al 38'. Il sorpasso nei minuti…
Luca Rossettini ha diramato la lista delle calciatrici convocate per Lazio-Roma, derby valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women in programma sabato 21 marzo alle 18:00. Out Van Diemen,…
L'allenatore della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la sedicesima giornata di Serie A.
La Roma Femminile esce beffata dal Tre Fontane contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Le giallorosse di Rossettini, passate in vantaggio al 52' con Babajide, hanno subito il gol del…
La Roma femminile piazza il colpaccio. La squadra di Rossettini sbanca il campo dell'Inter col risultato di 1-0 grazie alla rete di Viens e conquista tre punti fondamentali per lo scudetto. Il gol…
Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match contro il Milan ai canali ufficiali del club giallorosso. Di seguito le dichiarazioni…
Pareggio al cardiopalma per la Roma Femminile, che evita la sconfitta all’ultimo secondo dopo una partita pazza. Contro il Parma finisce 3-3, con le giallorosse protagoniste di una rimonta clamorosa.
Il primo tempo ha messo subito al sicuro la qualificazione, forse è quello l'elemento migliore di questa partita? "Un altro passo in più di crescita era capire i momenti della partita. Oggi quando…
Dopo lo 0-0 del derby d'andata in casa biancoceleste, la Roma batte 3-0 la Lazio al Tre Fontane e conquista le semifinali di Coppa Italia. Alle giallorosse basta un tempo per chiudere la pratica: dopo…
L'ex difensore della Roma Femminile, ospite del programma 'Mundialito' su SportItalia, ha ricordato la sua esperienza in giallorosso. Queste, dunque, le parole di Elena Linari, oggi in forza alle…
La sfida dell’andata, sull’avversario ci ha dato qualche indicazione in più? "Non ci ha dato indicazioni diverse rispetto a quanto visto in campionato e Women’s Cup. È una squadra tosta, fisica,…
La Roma Femminile torna in campo in campionato dopo lo 0-0 contro la Lazio in Coppa Italia e non delude le attese. Le giallorosse conquistano una vittoria di misura contro il Genoa, grazie al gol di…
Brutte notizie per la Roma Femminile di Spugna che perde Manuela Giugliano per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. La squalifica è arrivato dopo la decisione del Giudice…
Alla fine è 0-0 al Fersini tra Lazio e Roma Femminile. L'accesso alla semifinale di Coppa Italia si giocherà tutta al ritorno, tra 7 giorni, al Tre Fontane. Le giallorosse di Rossettini non vanno…
La Roma femminile perde la Supercoppa Italiana femminile. Le giallorosse di Rossettini a Pescara finiscono sconfitte 2-1 dalla Juventus allenata da Canzi. Le capitoline erano tra l'altro andate in…
Dopo quattro anni e mezzo di grandi soddisfazioni, Lucia Di Guglielmo si prepara a salutare la Roma Femminile per intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti. La terzina classe ’97 ha lasciato…
Tutto relativamente facile per le giallorosse di Spugna che travolgono il Lumezzane dopo il vantaggio iniziale delle lombarde (con Burbassi al 28'). La Roma pareggia con Pandini prima della fine del…
Dopo sei partite senza successi, la Roma femminile centra la prima vittoria in Champions League. Le giallorosse di Rossettini hanno dominato in lungo e in largo il match contro il St. Polten,…
Queste, invece, le parole di Giulia Dragoni, che ha segnato il gol del momentaneo 1-0 dopo neanche un minuto di gioco: "Non mi sono resa conto di averlo fatto. Non sono state settimane facili per me,…
La Roma Femminile, dopo il cocente 6-0 di mercoledì contro il Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Women's Champions League con un turno d'anticipo, questo pomeriggio ha affrontato la Ternana…