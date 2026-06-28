Il calciomercato della Roma deve ancora entrare nel vivo, la scadenza del 30 giugno rallenta ma non preoccupa i Friedkin. L'obiettivo primario resta Greenwood, ma il club giallorosso vuole regalare a Gasperini una squadra solida e pronta a lottare in tutte le competizioni. Per questo motivo, secondo Il Resto del Carlino, la Roma starebbe guardando attentamente in casa Bologna. La società capitolina, che considera Freuler (svincolato dal 1° luglio) non un rinforzo di primo livello, avrebbe avuto contatti con Castro e Ferguson. Sull'attaccante argentino è forte l'interesse del Nottingham Forest e il club rossoblù potrebbe valutarne la cessione a fronte di un'offerta da 40 milioni. Il centrocampista scozzese e capitano del Bologna invece, fresco di eliminazione dal Mondiale nonostante si sia dimostrato tra i giocatori più affidabili, ha raccolto l'interessamento dei Rangers e dell'Atalanta. Per lui i felsinei chiedono non meno di 20 milioni più bonus. Ma non è finita qui: la Roma ha comunicato al Bologna di avere Kumbulla sul mercato, di rientro dal prestito al Maiorca, mentre ai rossoblù interesserebbe Ghilardi (soprattutto con l'addio ormai imminente di Lucumì).