Sull'attaccante argentino c'è anche l'interesse del Nottingham Forest, mentre il centrocampista scozzese è finito nel mirino dei Rangers e dell'Atalanta

Redazione
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Il calciomercato della Roma deve ancora entrare nel vivo, la scadenza del 30 giugno rallenta ma non preoccupa i Friedkin. L'obiettivo primario resta Greenwood, ma il club giallorosso vuole regalare a Gasperini una squadra solida e pronta a lottare in tutte le competizioni. Per questo motivo, secondo Il Resto del Carlino, la Roma starebbe guardando attentamente in casa Bologna. La società capitolina, che considera Freuler (svincolato dal 1° luglio) non un rinforzo di primo livello, avrebbe avuto contatti con Castro e Ferguson. Sull'attaccante argentino è forte l'interesse del Nottingham Forest e il club rossoblù potrebbe valutarne la cessione a fronte di un'offerta da 40 milioni. Il centrocampista scozzese e capitano del Bologna invece, fresco di eliminazione dal Mondiale nonostante si sia dimostrato tra i giocatori più affidabili, ha raccolto l'interessamento dei Rangers e dell'Atalanta. Per lui i felsinei chiedono non meno di 20 milioni più bonus. Ma non è finita qui: la Roma ha comunicato al Bologna di avere Kumbulla sul mercato, di rientro dal prestito al Maiorca, mentre ai rossoblù interesserebbe Ghilardi (soprattutto con l'addio ormai imminente di Lucumì).

castro Bologna FC v Parma Calcio - Coppa Italia

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